AFP

BERLIN - Le défenseur international allemand Holger Badstuber, très peu utilisé cette saison par le Bayern Munich, a été prêté à Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison, a annoncé mardi le club bavarois.

« Holger est un joueur méritant. Il a souvent été blessé, mais maintenant il est de nouveau en bonne forme physique et souhaiterait plus de temps de jeu », a indiqué dans un communiqué de presse Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern.

Badstuber, qui n'a joué que 28 minutes depuis octobre, avait par conséquent « demandé à partir en prêt à Schalke », poursuit l'homme fort du club bavarois, actuel leader de Bundesliga.

« Je suis reconnaissant au Bayern d'avoir accédé à ma demande. J'espère accumuler à Schalke l'expérience dont j'ai besoin, et je me réjouis de cette période à Gelsenkirchen », la ville qui abrite le club rhénan, a commenté de son côté le défenseur central.

Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Bavarois, avait affirmé quelques heures plus tôt que le Bayern ne comptait pas vendre Badstuber mais le prêterait en janvier, Manchester City et Swansea faisant office, aux côtés de Schalke, de destination possible.

Formé à Munich et intégré en 2008 à l'effectif professionnel, Badstuber a manqué l'essentiel des saisons 2012-2013 et 2013-2014 à cause de deux ruptures successives des ligaments croisés, avant de voir son retour émaillé de plusieurs blessures à la cuisse.

Intégré à l'équipe allemagne lors du Mondial 2010 puis de l'Euro 2012, où la Mannschaft avait à chaque foit atteint les demi-finales, il a ensuite disparu de la sélection entre 2012 et 2015, sur blessure, et n'a pas été retenu pour l'Euro 2016.