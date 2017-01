AFP

BERLIN - Le défenseur français de 18 ans Dayot Upamecano a quitté le Red Bull Salzbourg pour signer un contrat de quatre ans avec le RB Leipzig, actuel deuxième du championnat d'Allemagne, annonce vendredi le RB sur son site.

« Les "Taureaux" de Leipzig ont recruté Dayot Upamecano et renforcent ainsi leur secteur défensif », selon le site du club, qui précise que son contrat court jusqu'en juin 2021. Le montant du transfert ne sera pas rendu public.

« Dayot Upamecano a considérablement progressé depuis un an et demi avec le RB Salzbourg et a réalisé de grandes performances nationales et internationales », a commenté le directeur sportif du club Ralf Rangnick, qui précise que le joueur formé à Valencienne a refusé d'autres offres de clubs européens pour choisir Leipzig.

« C'est un joueur qui, par son âge, son potentiel et son style de jeu convient admirablement à notre club et à notre philosophie », poursuit Rangnick.

Le jeune défenseur central, champion d'Europe U17 avec la France en 2015, qui possède également la nationalité de Guinée-Bissau, a disputé 23 matches avec Salzbourg. Propriété de la firme Red Bull comme Leipzig, Salzbourg a déjà transféré dans le passé récent plusieurs jeunes joueurs prometteurs vers l'équipe allemande, après les avoir testés dans le championnat autrichien, plus facile.

Upamecano arrive à Leipzig dans une équipe en pleine euphorie. Le RB, après sa défaite 3-0 à l'Allianz Arena le 21 décembre, occupe la deuxième place à trois points du Bayern.

Monté de deuxième division en début de saison, Leipzig est la seule équipe à avoir suivi le rythme du Bayern Munich en tête du classement, et également la seule équipe à avoir ravi provisoirement au Bayern la tête du classement, durant trois semaines en fin d'année.