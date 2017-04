AFP

LONDRES - Manchester United a maintenu dimanche ses espoirs de qualification en Ligue des champions après sa victoire chez la lanterne rouge Sunderland (3-0), en attendant le déplacement à Crystal Palace de son concurrent direct Arsenal, lundi en clôture de la 32e journée.

Au classement, les « Red Devils » (5e avec 57 pts, 30 matches) reviennent à quatre longueurs de la quatrième place occupée par leurs voisins de Manchester City (61 pts, 31 matches), vainqueur de Hull samedi (3-1).

Chelsea (75 pts) caracole toujours en tête après sa victoire à Bournemouth (3-1). Les « Blues » ont réussi samedi à conserver leur matelas de sept points sur Tottenham (68 pts), impérial face à Watford (4-0).

José Mourinho et ses joueurs ont mis fin dans le Nord de l'Angleterre à une piètre série de deux matches nuls, contre West Bromwich (0-0) et Everton (1-1). Ils ont surtout tenu le rythme de Manchester City et Liverpool (3e avec 63 pts, 32 matches) dans la course à la C1.

« Nous avons résisté par rapport aux résultats d'hier (samedi) avec les victoires de Manchester City et Liverpool (à Stoke). Cela nous laissait dans une position de "stop" ou "encore". C'était "encore" », a réagi Mourinho.

Au Stadium of Light, les « Red Devils » n'ont pas tremblé face à des « Black Cats » qui se dirigent tout droit vers la deuxième division avec leurs dix points de retard sur le premier non relégable.

Si les Mancuniens n'ont pas franchement brillé, Ibrahimovic et Mkhitaryan ont su pleinement profiter du marquage lâche de la défense de Sunderland.

Dès la 30e minute, le Suédois faisait la différence d'une frappe enroulée. Puis, face à un adversaire réduit à dix peu avant la pause après l'exclusion de Larsson (44), l'Arménien plaçait un tir croisé du gauche dès la reprise (46) pour plier le match.

Le jeune Rashford a marqué sur contre-attaque en fin de rencontre (89).

Everton cartonne Leicester

Dans l'autre match de la journée, Everton a fini par croquer tout cru Leicester, pour mettre fin à l'invincibilité de Craig Shakespeare à la tête des champions en titre.

Au terme d'un match fou, et face à des « Foxes » largement remaniés en prévision du quart de finale de C1 contre l'Atletico Madrid mardi, les « Toffees » ont entamé la rencontre sur les chapeaux de roue en marquant dès la trentième seconde, par l'intermédiaire de Tom Davies.

Leicester a réagi immédiatement par Slimani (4) et Albrighton (10), avant l'égalisation de Lukaku (23).

Mais les « Foxes » avaient la tête à Madrid : Jagielka a redonné l'avantage à Everton sur corner (41) avant que Lukaku n'y aille de son doublé pour sceller la rencontre, à nouveau sur corner (58). Le meilleur buteur de la Premier League a ainsi porté son total à 23 réalisations.

À Arsenal de suivre

Le cauchemar semble derrière eux. Après une sortie d'hiver calamiteuse, les « Gunners » se sont repris à West Ham (3-0) mercredi.

Arsenal (6e avec 54 pts, 29 matches) n'aura pas le droit à l'erreur lundi soir, en clôture de la 32e journée, chez un Crystal Palace qui se bat pour le maintien.

Un faux-pas face aux voisins londoniens, et Arsène Wenger pourrait voir s'envoler ses rêves de C1.