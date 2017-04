AFP

MADRID, Espagne - Zinédine Zidane, sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2018, a semé vendredi le doute sur son avenir comme entraîneur du club merengue en déclarant qu'il n'était pas en train de planifier la saison prochaine et qu'il se concentrait sur la présente campagne.

« Je ne prépare rien du tout, tout ce que je fais concerne la fin de cette saison », a lancé le technicien français en conférence de presse en réponse à une question sur son futur.

« On connaît l'importance de ce club, en bien comme en mal. Je me prépare à toutes les éventualités et c'est pour cela que je parle toujours du match suivant, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse. Et ce sera toujours comme ça tant que je serai entraîneur », a-t-il ajouté.

Nommé en janvier 2016 comme entraîneur du Real, Zidane a réussi des débuts tonitruants en remportant la Ligue des champions dès sa première saison, puis en décrochant dans la foulée la Supercoupe d'Europe puis le Mondial des clubs.

En décembre dernier, le président merengue Florentino Pérez avait déclaré dans un entretien avec l'AFP que l'ancien meneur de jeu du Real (2001-2006), âgé de 44 ans, resterait au club « à vie » et signerait une prolongation de contrat « quand il le souhaitera(it) ».

Zidane rappelle néanmoins régulièrement qu'il connaît le pragmatisme du monde du football et l'exigence de résultats qui prévaut au Real.

Et il a souligné vendredi que tout restait à faire cette saison même si son équipe, qui affronte samedi l'Atletico dans le derby madrilène, domine le classement de Liga et affrontera le Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des champions (12 et 18 avril).

« Nous essayons de gagner chaque match et nous sommes ici pour cela. Nous sommes impliqués, concentrés et nous savons que tout reste en jeu dans cette dernière ligne droite. Ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui ne veut rien dire. La Liga est en jeu et la Ligue des champions aussi », a prévenu Zidane, tout en se montrant optimiste.

« Je reste toujours positif. J'ai la chance d'être à cette place, de faire ce qui me plaît tous les jours. Je profite de chaque jour et je suis optimiste pour la fin de saison », a conclu le Français.