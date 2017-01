AFP

ROME - En attendant le match de la Juventus Turin, leader, sur le terrain de la Fiorentina dimanche soir, tous les principaux favoris du championnat d'Italie se sont imposés lors de la 20e journée.

Les deux principaux rivaux de la Juventus continuent à faire leur part de travail : gagner au cas où les Turinois finiraient par commettre un faux-pas, par exemple dimanche soir à Florence.

En s'imposant 1-0 dimanche sur la pelouse de l'Udinese, l'AS Rome a ainsi conservé sa deuxième place. L'écart avec la Juve n'est que d'un seul point mais il est trompeur puisque les bianconeri ont joué deux matches de moins, celui à venir dimanche soir et un autre à rattraper en février contre le promu et relégable Crotone.

Une semaine après avoir déjà gagné 1-0 sur le terrain du Genoa, les Romains ont confirmé leur nouveau visage : un peu pingre en attaque mais solide derrière, l'équipe de Luciano Spalletti est plus efficace et moins romantique qu'à l'accoutumée.

Le seul but du match a été inscrit par Nainggolan alors que Dzeko a tout raté, notamment un penalty expédié très, très au-dessus de la transversale.

Les absences de Salah (CAN) et Perotti (blessure) pèsent sur le jeu offensif de la Roma mais elles ont permis d'offrir une demi-heure de présence à Totti, qui a donc joué au moins un match de Serie A au cours des... 25 dernières années.

Naples de son côté a comme prévu battu Pescara (3-1) et confirme sa très bonne forme actuelle (cinq victoires et un nul depuis début décembre), qui lui vaut de rester 3e à trois longueurs de la Roma.

Maradona, qui montera lundi sur la scène du San Carlo, le plus grand théâtre de la ville, n'est pas venu voir ça et il a manqué quelques très beaux moments de football, comme l'équipe de Maurizio Sarri en propose régulièrement. Par exemple le deuxième but napolitain, signé Hamsik de volée sur une superbe passe de Zielinski.

La Juve attendue de pied ferme

Les victoires de la Roma et de Naples mettent une pression supplémentaire sur les épaules de la Juventus, même si le rendez-vous qui attend les bianconeri dimanche soir se suffit à lui-même.

La « Juve » est à la fois le club le plus aimé et le plus haï d'Italie, mais à Florence, on le déteste encore un peu plus qu'ailleurs.

La rivalité entre les deux équipes est historique et même si la Fiorentina vit une saison difficile (9e seulement), les Turinois savent qu'ils vont passer une soirée compliquée.

Massimiliano Allegri peut tout de même compter sur un effectif qui retrouve quelques forces vives (Bonucci, Chiellini...) après avoir été accablé par les blessures et sur la complicité en hausse du duo argentin Higuain-Dybala.

Lazio et Inter sont dans le coup

Alors que le match Torino-AC Milan n'aura lieu que lundi, le premier duel de prétendants à l'Europe de cette 20e journée a tourné en faveur de la Lazio Rome, qui a battu l'Atalanta Bergame 2-1 au Stade olympique.

Menés au score, les Romains sont revenus grâce à Milinkovic-Savic puis sont passés devant grâce à un penalty d'Immobile. Tendu, le match a vu les deux entraîneurs - Inzaghi pour la Lazio et Gasperini pour l'Atalanta - être expulsés.

La Lazio reste 4e, à un point seulement du podium, alors que l'Atalanta glisse à la 7e place.

Entre les deux, on retrouve les deux clubs milanais et notamment l'Inter. Les nerazzurri sont en effet revenus à la cinquième place grâce à une cinquième victoire d'affilée, obtenue samedi face au Chievo Vérone (3-1).