AFP

PARIS - Premier match en Championnat de France, et premier but, qui pèse trois points : la recrue allemande Julian Draxler a permis au Paris SG de gagner 1-0 samedi à Rennes et de mettre la pression sur Monaco et Nice, qui jouent dimanche.

L'événement de cette partie de la 20e journée, marquant la reprise du championnat, est intervenu à la 39e minute au Roazhon Park, lorsque Marco Verratti transmettait la balle à Draxler qui d'une frappe sans contrôle depuis l'angle de la surface rennaise, à ras de terre et brossée, posait déjà sa griffe sur le PSG.

L'ailier de 23 ans, acheté 40 millions d'euros début janvier à Wolfsburg, avait déjà participé au festival parisien contre Bastia en 32es de finale de la Coupe de France (7-0), et en est donc à deux buts en deux matches officiels, tandis que sa nouvelle équipe enchaîne un quatrième match d'affilée sans encaisser de but (pour 15 inscrits).

Le champion du monde allemand était titularisé sur l'aile gauche au détriment d'Angel Di Maria, malgré le réveil de l'Argentin mercredi contre Metz en quarts de finale de la Coupe de la Ligue (2-0). Le match en Bretagne marque-t-il une bascule dans l'équipe-type?

« Je crois que l'équipe est meilleure avec la concurrence », s'est en tout cas félicité l'entraîneur Unai Emery. « Draxler a fait un bon travail et a marqué un beau but. Je crois que l'adaptation est bonne et les minutes qu'il a jouées ont été bonnes. »

Question hiérarchie dans l'attaque, les prochains rendez-vous du PSG en diront un peu plus, à Nantes en L1 puis à Bordeaux en demi-finale de Coupe de la Ligue et enfin face à Monaco en championnat pour conclure le mois de janvier de manière choc.

Monaco justement n'a plus que sa différence de buts pour devancer le club de la capitale, du moins avant d'aller dimanche soir à Marseille, avide de revanche après le 4-0 essuyé en Principauté à l'aller et qui reste sur une belle série de quatre succès.

Lorient renverse Guingamp

ASM et PSG, deux clubs toujours engagés sur quatre tableaux, passent la nuit de samedi à dimanche à deux points de Nice, qui a l'occasion de mettre son fauteuil de leader à l'abri en recevant le mal classé Metz dimanche après-midi.

Mais le Gym de Lucien Favre est perclus d'absences notables, entre les blessés (le gardien Cardinale, le capitaine Baysse et le meneur Belhanda), le métronome ivoirien Seri parti à la CAN et un joueur suspendu, rien moins que le buteur star Balotelli.

À Caen, Lyon comptera sur un Fekir qui semble avoir retrouvé son niveau pour rester au contact du podium avant d'aborder une séquence relevée : l'OM, le Losc du nouveau propriétaire Gérard Lopez, l'OM encore mais en Coupe de France et enfin le derby à Saint-Étienne.

En attendant, Guingamp a raté l'occasion de s'approcher de l'OL en se laissant renverser à Lorient (3-1), notamment par Waris (doublé et penalty obtenu), comme un clin d'oeil en ce jour d'ouverture de la CAN-2017 puisque cet attaquant ghanéen n'a pas été sélectionné pour le tournoi gabonais.

Ce samedi a aussi confirmé la dynamique vertueuse à Nancy, auteur sous la neige contre Bastia (1-0) de sa cinquième victoire d'affilée à domicile et désormais aux portes du top-10 après avoir longtemps fréquenté les bas-fonds du classement.

Roussillon, en égalisant à la 87e minute face à Dijon (1-1), a sauvé les meubles à Montpellier, où l'ambiance est pesante après les critiques du bouillant président Nicollin envers son entraîneur Frédéric Hantz cette semaine.

Nantes respire un peu mieux après son succès 1-0 à Toulouse, alors qu'Angers et Bordeaux se sont quittés dos à dos (1-1).