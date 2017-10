BERNE, Suisse - Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, qui dirige un réseau de télévision et le soccer qatari, a été rencontré mercredi par les enquêteurs suisses qui allèguent qu'il a offert des pots-de-vin à un dirigeant de la FIFA afin d'obtenir les droits de télédiffusion de la Coupe du monde de soccer.

Al-Khelaifi a rencontré des procureurs fédéraux suisses deux semaines après qu'ils eurent révélé le déclenchement d'une enquête criminelle contre lui. Il a nié toutes les allégations et n'a toujours pas été accusé.

L'entretien devait durer quelques heures en raison des problèmes de traduction et des « nombreuses questions » qui devaient être posées, a précisé André Marty, le porte-parole du Bureau du procureur général suisse.

« Le monde du football doit attendre les résultats du premier interrogatoire », a dit Marty à l'extérieur d'un bâtiment fédéral.

Al-Khelaifi n'a pas été aperçu pour l'entretien, qui a commencé vers 9h45 heure locale.

En tant que président et fondateur de "beIN Media Group", jadis connu sous le nom de "Al Jazeera Sports", Al-Khelaifi a obtenu les droits de télédiffusion de quatre Coupes du monde, dont le tournoi de 2022 au Qatar, pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Al-Khelaifi et l'ex-secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, sont sous enquête pour corruption, fraude, complot et falsification de documents dans le but d'obtenir les droits de télédiffusion pour la période 2026-2030.

Au coeur de ces allégations se trouve une villa de luxe en Sardaigne qui a été perquisitionnée il y a deux semaines.