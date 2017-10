AFP

David Unsworth a été nommé mardi entraîneur intérimaire de l'équipe d'Everton, après le limogeage lundi du titulaire du poste, Ronald Koeman, au lendemain d'une gifle 5-2 contre Arsenal, a indiqué mardi le club de Liverpool.

Unsworth, 44 ans, qui officiait comme entraîneur de la réserve d'Everton, sera sur le pont dès mercredi pour le match de Coupe de la Ligue face à Chelsea et n'a pas caché son intention de conserver les rênes de l'équipe à plus long terme.

« J'ai passé l'après-midi avec le président (Bill Kenwright, NDLR) hier et nous avons abordé tous les sujets à propos d'Everton », a expliqué le technicien qui a mené les moins de 23 ans d'Everton au titre de champion des réserves de Premier League la saison passée.

« Le président m'a donné l'opportunité de faire remonter le niveau de performance de l'équipe. Ces performances décideront de mon avenir en tant qu'entraîneur d'Everton. Je veux entraîner et c'est un club incroyable à diriger. Je ne vais pas le cacher », a déclaré Unsworth en conférence de presse.

L'ancien défenseur international formé à Everton avait dirigé les « Toffees » pour le dernier match de la saison 2015/16, après le départ de Roberto Martinez et avant l'arrivée de Koeman. « Je vais me répéter par rapport à la dernière fois que je me suis assis ici il y a 18 mois, mais qui ne voudrait pas de ce poste? », a-t-il dit.

Selon les médias britanniques, Unsworth pourrait s'occuper de l'équipe au moins jusqu'à la trêve internationale, prévue dans une quinzaine de jours. Entretemps, Everton doit notamment affronter Leicester et Watford en Premier League et Lyon en Europa League.

De son côté, Koeman a tenu « à remercier les joueurs et le staff pour tout leur travail et leur engagement pendant mes 16 mois comme manager d'Everton ».

« Bien sûr, je suis déçu en ce moment mais je souhaite à l'équipe bonne chance pour l'avenir », a ajouté le technicien néerlandais.

Everton, actuellement 18e du championnat d'Angleterre, avait annoncé lundi qu'il se séparait de Koeman, après un début de saison catastrophe.

À plus long terme, l'ancienne légende de Manchester United Ryan Giggs s'est déjà dit « intéressé » sur Sky Sports pour prendre la succession de Koeman. Toutefois, l'ancien entraîneur des « Toffees » de 2002 à 2013, David Moyes, apparaît comme le favori pour succéder à Koeman. L'Écossais est sans club après avoir été débarqué de Sunderland la saison dernière.