AFP

Getafe a validé son billet pour la remontée en Liga, samedi, en battant Tenerife 3-1 en finale retour d'accession à la 1re division du Championnat d'Espagne (match aller : 0-1).

L'équipe de la banlieue madrilène avait été relégué il y a un an en 2e division. Elle rejoint ainsi en Liga Levante et Gérone, respectivement 1er et 2e de la saison régulière.