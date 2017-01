AFP

BARCELONE, Espagne - Le FC Barcelone compte bien prolonger le contrat de son attaquant-vedette Lionel Messi, actuellement lié jusqu'en 2018, mais il le fera avec « bon sens » et en respectant son cadre budgétaire, a déclaré mercredi le directeur général du club catalan Oscar Grau.

« Nous devons analyser cela, nous sommes en train de travailler avec bon sens et discrétion », a dit le dirigeant barcelonais lors d'un colloque à Barcelone baptisé « Forum Europa - Tribune Catalogne ».

« Nous voulons que Messi reste et nous trouverons le moyen d'y parvenir, c'est certain. Je voudrais tranquilliser les "socios" (supporters-actionnaires du club) », a-t-il ajouté.

Après les récentes prolongations de contrat jusqu'en 2021 du Brésilien Neymar (24 ans) et de l'Uruguayen Luis Suarez (29 ans), le Barça a annoncé sa volonté de prolonger sa star, l'Argentin Messi (29 ans).

Lionel Messi a rejoint le Barça à l'adolescence et a effectué l'intégralité de sa carrière jusqu'à présent sous le maillot blaugrana, remportant notamment quatre Ligues des champions (2006, 2009, 2011, 2015). Début novembre, Messi a inscrit son 500e but sous le maillot du FC Barcelone, en prenant en compte les buts marqués en rencontres officielles comme en matches amicaux.

Evoquant le début des négociations, le quotidien catalan Mundo Deportivo a récemment parlé d'un possible nouveau contrat qui durerait jusqu'en 2022 et ferait de Messi le joueur le mieux payé du monde. Le bail actuel du quintuple Ballon d'Or lui rapporte un salaire d'environ 20 M EUR par an, selon la presse espagnole.

Oscar Grau a néanmoins rappelé que le Barça devait respecter un certain niveau de masse salariale et qu'il ne pouvait pas faire de folies sur le plan des rémunérations. « Nous devons être très stricts au niveau des budgets, nous ne pouvons pas devenir fous », a-t-il fait valoir.

En ce sens, le dirigeant a annoncé que le club catalan ne recruterait au mercato d'hiver, qui s'achève fin janvier, qu'en cas de départ. La presse catalane a évoqué le possible recrutement d'un défenseur latéral droit pour pallier la méforme d'Aleix Vidal, pressenti pour quitter le club cet hiver.

« S'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée », a tranché Oscar Grau.