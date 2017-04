AFP

Manchester United, tenu en échec sur la pelouse d'Anderlecht (1-1) jeudi, devra gagner au retour pour voir les demi-finales d'Europa League, alors que les violences ont retardé de 45 minutes le coup d'envoi de Lyon-Besiktas (2-1).

Si le jeu a prévalu à Bruxelles, Amsterdam (2-0 pour l'Ajax devant Schalke) et à Vigo (3-2 pour le Celta local face au RC Genk), Lyonnais et Stambouliotes ont offert des images de violences avec des bagarres entre supporters, des gaz lacrymogènes, des charges de CRS et le terrain envahi par des supporters lyonnais bombardés de projectiles dans le virage Sud.

Une fois sur le terrain, c'est Besiktas qui a ouvert la marque par Ryan Babel (15e) alors que Lyon a vendangé de très nombreuses occasions de but avant d'égaliser par Corentin Tolisso (83e) et l'emporter grâce à un but de Jérémy Morel (84e).

À Amsterdam, l'Ajax a fait plier les Allemands grâce à un doublé de Davy Klaassen (23e sur pen., 52), alors qu'à Vigo, le Celta avait été surpris par l'ouverture du score par Jean-Paul Boetius (10e) avant de marquer trois buts de suite. Thomas Buffel a réussi le but de l'espoir des Belges en vue du retour dans une semaine.

Quarts de finale aller :

Anderlecht - Manchester United 1-1

Buts

Anderlecht: Dendoncker (86)

Manchester United: Mkhitaryan (37)

Celta Vigo bat RC Genk 3-2

Buts

Celta Vigo: Sisto (15), Aspas (18), Guidetti (38)

RC Genk: Boëtius (10), Buffel (67)

Ajax Amsterdam bat Schalke 04 2-0

Buts

Ajax Amsterdam : Klaassen (23 s.p., 52)

Lyon - Besiktas 2-1

Buts

Lyon : Tolisso (83), J. Morel (84)

Besiktas : Babel (15)