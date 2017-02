AFP

Décevant mais chanceux : malgré un triste nul à domicile contre Schalke (1-1), le Bayern a profité de la 19e journée de Bundesliga samedi pour creuser l'écart sur son poursuivant Leipzig, battu samedi à Dortmund (1-0) à l'issue d'un match d'une grande intensité.

Les champions d'Allemagne comptent désormais 46 points, soit 4 d'avance sur l'équipe de Red Bull. Derrière, le trou est fait, avec Dortmund et Hoffenheim provisoirement troisième et quatrième (34 points chacun).

Francfort, 32 points, peut s'emparer de la troisième place dimanche s'il s'impose à domicile contre la lanterne rouge Darmstadt.

Ces chiffres flatteurs ne vont cependant pas faire taire les critiques du Bayern, ni rassurer les partisans, qui voient leur équipe bafouiller son soccer depuis le début de l'année, alors que se profile dans dix jours le huitième de finale de Ligue des champions contre Arsenal.

Après deux victoires à l'arraché contre des équipes mal classées, le manque de maîtrise du Bayern lui a cette fois coûté des points. À un but de Lewandowski dès la 9e minute (1-0), Schalke a répondu par un coup franc direct de Naldo quatre minutes plus tard (1-1, 13e).

Le champion d'Allemagne a ensuite vainement tenté de trouver la faille, avec certes des occasions (Lewandowski sur la barre, 42e, Martinez libre de tout marquage qui ne cadre pas, 85e), mais aussi des passages à vide qui ont permis à Schalke de se montrer dangereux, notamment avant la mi-temps

« Nous avons bien démarré. Ensuite nous n'avons pas été assez compacts, notamment au milieu », a admis l'entraîneur Carlo Ancelotti, désormais attendu au tournant sur la scène européenne. « Nous n'avons pas réussi à conquérir les ballons, c'est pour cela que nous n'avons pas eu le contrôle. »

Depuis l'arrivée de l'Italien en août, manque d'intensité, sautes de concentration et parfois maladresses tactiques ont été régulièrement reprochés aux Bavarois.

Feu-follet Dembélé

Leipzig, en déplacement à Dortmund n'a pas réussi à tirer profit de ce faux-pas du meneur.

Et c'est le Borussia, jamais meilleur que dans les gros matches, qui s'est remis dans le sens de la marche après une série de quatre nuls sur les cinq rencontres précédentes. Un slalom du feu-follet français Ousmane Dembélé sur son aile droite, un centre parfait et une tête rageuse de Pierre-Emerick Aubameyang ont suffi (1-0, 35e) pour sceller le résultat.

Le Gabonais est toujours en tête du classement des buteurs, avec 17 réalisations pour 17 matchs joués.

Nullement impressionnés par un Signal Iduna Park en folie et hostile, les Taureaux de Leipzig ont commencé le match à 100 à l'heure, empêchant Dortmund de monopoliser le ballon et de jouer son soccer de passes courtes.

Le déplacement s'annonçait pourtant très difficile pour les Saxons, privés de quatre de leurs joueurs majeurs, le meneur de jeu Emil Forsberg suspendu, et trois victimes de la grippe, le buteur Timo Werner, son compère de l'attaque Marcel Sabitzer et le milieu Diego Demme. Les trois premiers cités avaient marqué à eux seuls pas moins de 21 des 36 buts du RB cette saison!

Il a fallu une bonne demie-heure aux hommes de Thomas Tuchel, littéralement portés par 80 000 spectateurs, pour prendre le contrôle du match. Après son but, Dortmund s'est pourtant inutilement fait peur, en ratant plusieurs énormes occasions qui auraient pu lui permettre de tuer le match, notamment par Aubameyang (59e) et Marco Reus (51e et 83e).

Et le but refusé à Leipzig à la dernière minute, pour un hors-jeu discutable, aurait pu venir punir ce manque de réalisme.

Les autres équipes du haut de tableau qui jouaient ce samedi se sont imposées. Hoffenheim, provisoirement quatrième, a balayé Mayence 4-0. Le Hertha Berlin, cinquième, a battu l'avant-dernier Ingolstadt 1 à 0.