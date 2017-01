AFP

BARCELONE, Espagne - Neymar a beau être très loin de son habituelle efficacité face au but, l'attaquant brésilien n'a pas besoin de marquer pour « être un joueur déterminant » et il réalise une bonne saison avec le FC Barcelone, a assuré mercredi son entraîneur Luis Enrique.

Depuis le début de la saison, l'ailier gauche barcelonais n'a inscrit que 4 petits buts après 18 journées en Championnat d'Espagne, contre un bilan de 14 unités l'an dernier à pareille époque.

« Pour moi, il garde suffisamment de personnalité pour être un joueur déterminant », a tranché Luis Enrique mercredi en conférence de presse avant un quart de finale aller de Coupe du Roi contre la Real Sociedad jeudi.

« Il va sans aucun doute améliorer ses statistiques. Mais il apporte beaucoup plus que des buts à l'équipe. Il apporte des passes décisives, des débordements, du travail défensif... Pour moi, il fait une bonne saison », a-t-il souligné.

En inscrivant un penalty la semaine dernière contre l'Athletic Bilbao en huitièmes retour de Coupe du Roi (3-1), Neymar a mis fin à trois mois sans le moindre but sous le maillot barcelonais. Mais selon Luis Enrique, cette disette n'a pas entamé le moral du Brésilien.

« Ce que je vois de "Ney" me ravit. Indépendamment du fait que ses statistiques soient bonnes ou non en matière de buts, il garde cette même joie à l'entraînement, dans sa vie de tous les jours ou en jouant », s'est réjoui le technicien blaugrana.

Le Barça aura grand besoin de Neymar et de ses compères Lionel Messi et Luis Suarez jeudi soir (20h15 GMT) pour tenter de s'imposer au stade Anoeta de Saint-Sébastien, où le club catalan n'a plus gagné depuis 2007. En novembre, les Barcelonais n'avaient pu faire mieux qu'un nul 1-1 dans l'antre de la Real Sociedad en Liga.

« Tous les joueurs du Barça sont conscients des difficultés que présente cet adversaire. Pas seulement pour ce qu'il produit sur le terrain, mais aussi pour ce que représente ce stade pour nous. Nous avons toujours du mal à y gagner. Cela me fait penser que cette confrontation sera très serrée », a analysé Luis Enrique.

« Mais chaque jour qui passe nous rapproche du jour où nous allons gagner à nouveau à Saint-Sébastien », a conclu l'entraîneur barcelonais.