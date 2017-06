AP AFP

PARIS, France - La saison de la Ligue des champions a été lancée lundi avec le tirage au sort des 1er et 2e tour préliminaires, qui opposent les petits clubs, avant l'arrivée des écuries plus connues ensuite dans la compétition.

Le tirage du 3e tour préliminaire aura lieu le 14 juillet, pour des matches prévus les 25 et 26 juillet à l'aller, les 1er et 2 août au retour. Il y aura ensuite un tirage au sort pour le barrage (le 4 août), avant l'aller (15 ou 16 août) et le retour (22 ou 23 août).

La phase de groupes, qui seront connus le 24 août, commencera le 12 septembre et s'achèvera le 6 décembre). La finale aura lieu le 26 mai à Kiev.

Salzbourg met en danger la place de Leipzig

Le club Salzbourg, champion autrichien, jouera soit contre le club maltais Hibernians ou l'équipe estonienne FCI Tallinn lors du deuxième tour des qualifications.

La présence de Salzbourg au tirage au sort met en danger la place de Leipzig car les deux ont des liens de propriété avec la boisson énergisante Red Bull. L'UEFA devrait trancher ce mois-ci si les clubs enfreignent les règles d'intégrité prévues pour empêcher deux clubs qui partagent un propriétaire de jouer dans la même compétition.

Salzbourg est favorisé puisqu'il est champion national. Leipzig est vice-champion de la Bundesliga, derrière le Bayern Munich.

Également pour ce deuxième tour des qualifications, Celtic jouera à Linfield ou à La Fiorita.

Trepca permettra au Kosovo de faire ses débuts en Ligue des champions lors de la première ronde des qualifications contre Vikingur.

Programme

1er tour préliminaire aller, mardi 27 ou mercredi 28 juin

Víkingur (FRO) - Trepça 89 (KOS)

Hibernians FC (MLT) - FCI Tallinn (EST)

Alashkert FC (ARM) - FC Santa Coloma (AND)

The New Saints FC (WAL) - Europa FC (GIB)

Linfield FC (NIR) - SP La Fiorita (SMR)

1er tour préliminaire retour, mardi 4 ou mercredi 5 juillet

Trepça 89 (KOS) - Víkingur (FRO)

FCI Tallinn (EST) - Hibernians FC (MLT)

FC Santa Coloma (AND) - Alashkert FC (ARM)

Europa FC (GIB) - The New Saints FC (WAL)

SP La Fiorita (SMR) - Linfield FC (NIR)

2e tour préliminaire aller mardi 11 ou mercredi 12 juillet

APOEL FC (CYP) - F91 Dudelange (LUX)

FK Žalgiris Vilnius (LTU) - PFC Ludogorets 1945 (BUL)

Qarabag FK (AZE) - FC Samtredia (GEO)

FK Partizan (SRB) - FK Buducnost Podgorica (MNE)

Hibernians FC (MLT) ou FCI Tallinn (EST) - FC Salzburg (AUT)

FC Sheriff (MDA) - FK Kukësi (ALB)

FC Astana (KAZ) - FK Spartaks Jurmala (LVA)

FC BATE Borisov (BLR) - Alashkert FC (ARM) ou FC Santa Coloma (AND)

MŠK Žilina (SVK) - FC Copenhague (DEN)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) - Budapest Honvéd FC (HUN)

HNK Rijeka (CRO) - The New Saints FC (WAL) ou Europa FC (GIB)

Malmö FF (SWE) - FK Vardar (MKD)

HŠK Zrinjski (BIH) - NK Maribor (SVN)

Dundalk FC (IRL) - Rosenborg BK (NOR)

FH Hafnarfjördur (ISL) - Víkingur (FRO) ou Trepça 89 (KOS)

Linfield FC (NIR) ou SP La Fiorita (SMR) - Celtic FC (SCO)

IFK Mariehamn (FIN) - Legia Varsovie (POL)

2e tour préliminaire retour, mardi 18 ou mercredi 19 juillet

F91 Dudelange (LUX) - APOEL FC (CYP)

PFC Ludogorets 1945 (BUL) - FK Žalgiris Vilnius (LTU)

FC Samtredia (GEO) - Qarabag FK (AZE)

FK Buducnost Podgorica (MNE) - FK Partizan (SRB)

FC Salzburg (AUT) - Hibernians FC (MLT) ou FCI Tallinn (EST)

FK Kukësi (ALB) - FC Sheriff (MDA)

FK Spartaks Jurmala (LVA) - FC Astana (KAZ)

Alashkert FC (ARM) ou FC Santa Coloma (AND) - FC BATE Borisov (BLR)

FC Copenhague (DEN) - MŠK Žilina (SVK)

Budapest Honvéd FC (HUN) - Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

The New Saints FC (WAL) ou Europa FC (GIB) - HNK Rijeka (CRO)

FK Vardar (MKD) - Malmö FF (SWE)

NK Maribor (SVN) - HŠK Zrinjski (BIH)

Rosenborg BK (NOR) - Dundalk FC (IRL)

Víkingur (FRO) or Trepça 89 (KOS) - FH Hafnarfjördur (ISL)

Celtic FC (SCO) - Linfield FC (NIR) ou SP La Fiorita (SMR)

Legia Varsovie (POL) - IFK Mariehamn (FIN)