Le Français Claude Puel a été nommé entraîneur de Leicester en remplacement de Craig Shakespeare, limogé le 17 octobre pour mauvais résultats, a annoncé le club 14e du Championnat d'Angleterre mercredi.

« Lors de notre processus de sélection d'un nouveau manager, le comité a rapidement établi le profil de candidat dont nous avions besoin pour nous amener vers l'avant, et Claude Puel correspondait parfaitement », a déclaré le vice-président du club champion d'Angleterre en 2016, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

« Lors de notre entretien avec Claude, son soin du détail, la connaissance qu'il a de notre effectif, la compréhension qu'il a de notre potentiel et sa vision nous ont impressionnés. Il s'est vite distingué comme un candidat extraordinaire et je suis ravi que nous nous renforcions sur le long terme, grâce à son expertise », a ajouté le dirigeant des « Foxes ».

Puel, qui s'est engagé jusqu'en 2020, fera ses débuts au King Power Stadium dès dimanche, alors que les champions d'Angleterre 2016 reçoivent une autre équipe en difficulté, Everton, qui vient de remercier son entraîneur Ronald Koeman.

« C'est un grand privilège de devenir l'entraîneur de Leicester, un club dont les valeurs sont alignées avec les miennes. L'opportunité d'aider le club à bâtir sur ses récentes réussites est vraiment enthousiasmant », a réagi Claude Puel, cité dans le communiqué de Leicester.

La saison dernière, le Français, âgé de 55 ans, avait mené Southampton à une honorable huitième place en championnat et jusqu'à la finale de la Coupe de la Ligue où le club avait été battu par Manchester United.

Après un bon début de saison avec les « Saints », l'ancien entraîneur de Monaco, Lille, Lyon et Nice n'avait su trouver les clefs de l'attaque. Sa série de cinq matchs à domicile sans marquer le moindre but en fin de saison avait participé au désamour entre le technicien et les supporters qui l'avaient hué lors de la dernière journée du championnat.

Shakespeare avait été démis de ses fonctions après un début de saison mitigé, le 18 octobre. Le technicien anglais avait remplacé Claudio Ranieri en février, quelques mois après le titre de Premier League remporté à la surprise générale sous la houlette de l'Italien.