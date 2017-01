AFP

Le milieu de l'équipe de France Paul Pogba, devenu le joueur le plus cher du monde cet été en passant de la Juventus à Manchester United, a assuré qu'il aurait pu « très bien aussi aller au Real Madrid ou à Barcelone, qui étaient intéressés ».

« Je pouvais très bien aussi aller au Real Madrid ou à Barcelone, qui étaient intéressés », a-t-il dit dimanche sur la chaîne SFR Sport. « J'ai choisi de revenir ici (Manchester United, ndlr) parce que je l'avais dans le cœur. J'ai envie de gagner avec Manchester United, je n'ai jamais gagné avec eux. Le prix, je n'y pense même plus. Je suis venu pour jouer au foot ».

Pogba, âgé de 23 ans, est passé de la Juve à MU lors d'un transfert record à 105 millions d'euros hors bonus. Il était parti libre de Manchester en 2012 en raison d'un manque de temps de jeu.

Interrogé sur son coéquipier Zlatan Ibrahimovic, Pogba a répondu : « C'est un phénomène, c'est un leader. Il aime bien donner des conseils, il est toujours derrière nous. C'est un peu le grand frère de l'équipe. C'est le petit vieux » (rires).

La finale perdue de l'Euro 2016 avec l'équipe de France face au Portugal (1-0 a.p.) ne le hante « pas du tout ». « C'est du passé, c'est une expérience aussi », a-t-il assuré. « Je pense beaucoup plus à la Coupe du monde qui va arriver qu'à l'Euro ».

« Quand on voit les joueurs qu'on a, comment on avance, c'est positif. Donc je pense qu'on sera plus fort », a avancé Pogba à propos des Bleus.