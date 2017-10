AFP

Puisque Neymar était suspendu, Edinson Cavani s'est chargé de guider les Parisiens contre Nice (3-0), vendredi, lors de la 11e journée du championnat de France, en s'offrant un doublé sous les vivats du Parc des Princes.

Grâce à son infatigable buteur, le PSG est tranquillement en tête avec sept points d'avance sur Monaco, avant le déplacement de l'ASM à Bordeaux samedi.

« Cavani, Cavani, Cavani », ont hurlé les supporters plusieurs minutes durant, pour saluer celui qui avait déjà joué au sauveur lors du Clasico, avec son coup franc dans les dernières secondes, synonyme de match nul à Marseille (2-2).

II faut dire que son deuxième but est de toute beauté. Sur une louche inspirée d'Angel Di Maria, Cavani, du bout du pied, efface le gardien niçois en une touche de balle, puis conclut de près (30e).

Le buteur de 30 ans avait déjà montré la voie aux Parisiens d'entrée, d'une tête au premier poteau, sur un coup franc frappé par Di Maria, encore lui (3e).

2500

L'Uruguayen inscrivait au passage le 2500e but de l'histoire du PSG en championnat de France.

Cette saison, « Edi » compte déjà 11 réalisations en Ligue 1 et 10 titularisations. Et il a une jolie marque à aller chercher : atteindre la barre des 100 buts en championnat, sous les couleurs parisiennes - il en est à 99.

Comme si cela ne suffisait pas, c'est lui qui est à l'origine du dernier but en servant Dani Alves qui a poussé Dante à un but contre son camp (52e).

Bref, Cavani était partout et il a rappelé, s'il en était besoin, qu'il est un joueur phare de ce PSG. Certes, Neymar et la pépite Kylian Mbappé (18 ans), les deux recrues les plus chères de l'histoire du football, plus paillettes que le discret Uruguayen, ont attiré les lumières médiatiques depuis leur arrivée cet été.

Mais Cavani continue à marquer inexorablement, effaçant au passage les quelques frustrations nées pendant l'épisode du « penalty-gate » – quand Neymar avait tenté de frapper un penalty à sa place contre Lyon (2-0) – ou des excès d'individualisme de ses deux coéquipiers en attaque.

Cette fois, Neymar n'était pas là, logiquement suspendu après son exclusion à Marseille, et Cavani s'en est donné à coeur joie, tandis que Mbappé, malgré quelques inspirations, s'est montré trop gourmand.