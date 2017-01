Communiqué

OTTAWA - L'Association canadienne de soccer a sélectionné les ailiers de l'Impact de Montréal Ballou Jean-Yves Tabla et David Choinière, ainsi que le défenseur Thomas Meilleur-Giguère pour un camp de l'équipe nationale des moins de 20 ans, du 12 au 21 janvier à Toronto et au Panama.



Ce camp sera une préparation pour le Championnat masculin U20 de la CONCACAF 2017 qui se déroulera du 17 février au 5 mars 2017 au Costa Rica. L'équipe profitera de son passage au Panama pour y disputer deux matchs contre le pays hôte.



David Choinière a pris part à un camp avec l'équipe des moins de 20 ans en novembre dernier, alors que Ballou Jean-Yves Tabla et Thomas Meilleur-Giguère ont tous deux pris part à trois camps en 2016.



Tabla a d'ailleurs été nommé Joueur U20 par excellence au Canada en 2016, alors que Thomas Meilleur-Giguère est arrivé second.



Le gardien de but James Pantemis ne prendra pas part au camp en raison d'une blessure.