Enfin une première victoire. Le soulagement que les trois points va procurer au onze montréalais au classement a même le potentiel d’avoir un effet bénéfique plus important sur le moral des joueurs, si on oublie à quel point la victoire fut acquise dans des circonstances difficiles. À la fin de la saison, ce n’est que du résultat dont on se souviendra en regardant les positions dans l’Association Est.

L’Impact avait grandement besoin d’aller chercher ce premier gain. La commande était de taille, avec une équipe d’Atlanta bien rodée et plus à l’aise que les Montréalais en circulation du ballon. Même privée de son meilleur marqueur Josef Martinez, l’opposition a vite paru capable de déséquilibrer la défense montréalaise en passant par la gauche avec Almiron et les dédoublements de Garza, ou encore en misant sur la vitesse de Villalba sur l’autre flanc. Une erreur de relance alors que la défense montréalaise était mal positionnée aura même temporairement donné l’avantage aux visiteurs à la suite du but de Kenwyne Jones.

Chez l’Impact, on retiendra que le retour de Piatti dans la formation aura occasionnellement permis à l’équipe-hôtesse de s’affirmer en territoire adverse grâce à quelques crochets bien sentis. Mais ce fut en vertu d’un ballon lobé au-dessus de la défense géorgienne par Patrice Bernier, et grâce à l’instinct inzaghiesque de Mancosu, que l’Impact aura obtenu un penalty et l’avantage de jouer la seconde demie avec un homme en plus.

Impact 2 - Atlanta United 1

À 11 contre 10 et en contrôle de la rencontre, l’Impact aura connu de bons moments, surtout après l’entrée de Ballou-Tabla. Or, le manque de qualité sur les centres et la baisse de tempo dans le jeu des Montréalais donnait l’impression que la victoire allait encore une fois filer entre les doigts de l’Impact. Mais l’entrée en scène de Jackson-Hamel et un coup du sort favorable sur un tir lointain de Bernardello auront finalement permis à l’Impact d’aller chercher la victoire.

Voici le bulletin des joueurs.

Impact de Montréal vs Atlanta United

15 avril 2017

Evan Bush: 6/10 Gagne son premier duel en face-à-face avec Jones sur un centre dangereux. Il perd toutefois le second après qu’une mauvaise relance de sa part ne mène à une échappée. Pas très occupé à partir du moment qu’Atlanta joue à 10.



Hassoun Camara: 6,5/10 Pas tout à fait dans le rythme en début de rencontre. Gagne en assurance une fois replacé dans l’axe en relève à Cabrera. Mène une lutte équilibrée dans les duels aériens avec Jones.



Victor Cabrera: 6/10 Sort prématurément en raison d’une blessure. A tout de même eu le temps de goûter à la médecine d’Almiron et d’écoper d’un carton jaune suite à un jaillissement mal calculé.



Laurent Ciman: 6,5/10 Effectue son travail sobrement. Nullement ennuyé par son oeil au beurre noir, ses bonnes relances en début de deuxième MT contribuent à procurer un élan temporaire à l’Impact.



Ambroise Oyongo: 6,5/10 Défensivement, il multiplie les interventions réussies, particulièrement en 1ère MT, lorsqu’Atlanta domine les échanges. Actif sur le plan offensif, il reste cependant que la qualité de ses centres laisse encore une fois à désirer. Aurait pu prévenir l’échappée de Jones en réagissant plus rapidement sur la relance de Bush.



Calum Mallace: 6,5/10 Bonne performance dans l’ensemble. Fait ce qu’il peut pour limiter l’apport d’Almiron. Participe à quelques contre-attaques en y allant de tirs menaçants



Hernan Bernardello: 7/10 Travaillant. En l’absence de Donadel, il patrouille bien le devant de la défense montréalaise. Mène une lutte acharnée face aux percées d’Almiron et de Villalba en milieu de terrain.

Patrice Bernier: 7/10 Encore celui qui déclenche les attaques les plus déterminantes à partir du milieu. Sa passe en profondeur pour Mancosu témoigne de sa rapidité d’esprit. Indispensable dans le schéma de Biello, il termine le match dans une position plus reculée.



Dominic Oduro: 6,5/10 Plus visible que lors des derniers matchs. Provoque énormément sur son aile mais ses centres ne trouvent pas assez souvent de partenaire.



Matteo Mancosu: 6,5/10 Sa ruse lui permet d’obtenir un penalty - et une expulsion très sévère pour l’adversaire - alors que son équipe risque de rentrer au vestiaire en retard d’un but. Pas aussi tranchant qu’on l’aurait souhaité en 2ème MT.



Ignacio Piatti: 7,5/10 L’artiste affiche rapidement ses couleurs avec les meilleures actions offensives de la 1ère MT. Légèrement moins menaçant pour la défense adverses en 2ème MT malgré l’avantage d’un homme et quelques montées à l’emporte-pièce.

REMPLAÇANTS:

Chris Duvall: 7/10 Très dynamique. Son entrée renforce le flanc droit. Profite de l’avantage d’un homme pour se porter à l’attaque en 2ème MT, et cela, non seulement pour centrer, mais également pour tirer lui-même au but suite à des percées de ses coéquipiers sur le flanc opposé.



Ballou Jean-Yves Tabla: 7/10 Se fait remarquer dès son arrivée sur le terrain avec des séquences de conduite de balle à l’origine des meilleurs moments du bleu-blanc-noir en 2ème MT. Un peu moins en vue par la suite, alors qu’Atlanta se cantonne devant son propre but.



Anthony Jackson-Hamel: 7/10 Présence éphémère, mais significative. Sa talonnade fortuite procure trois points inespérés à l’Impact.

ENTRAÎNEUR:

Mauro Biello: 7/10 Profite de coups du sort favorables à son équipe. N’empêche que ses changements ont tous un effet positif sur sa formation: Duvall apportant plus de mouvement sur le flanc, Ballou procurant brièvement une étincelle qui faisait défaut, et Jackson-Hamel marquant le but victorieux. On appelle ça un coaching gagnant, même si Atlanta avait posé bien des problèmes à ses hommes avant l’expulsion qui fait chavirer le match.