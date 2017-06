Il s’agit du match qu’on aurait voulu ne jamais jouer. Coincé entre l’aller et le retour du Championnat canadien, ce déplacement en Ohio avait tout d’un voyage périlleux pour un Impact déjà passablement amoché. Au final, la défaite de 4-1 s’approche justement du scénario catastrophe qu’on appréhendait. Un match cauchemar qu’il faudra vite trouver le moyen d’oublier avant de retrouver le TFC.

Toutefois, le problème avec la lourdeur du résultat, c’est qu’il provoque une remise en question du système tactique employé par Mauro Biello. Le 3-5-2 privilégié permet-il d’obtenir le meilleur rendement des joueurs titularisés? Autant l’Impact a paru solide défensivement lorsqu’il se regroupait en première demie, autant l’équipe semblait incapable de tenir le ballon lorsqu’elle le récupérait. En 45 minutes, Piatti n’aura pas touché plus de huit fois le ballon. Jackson, lui? Coupez le total de moitié, ce qui ne l’aura toutefois pas empêché de marquer.

Or, on pourra spéculer tant qu’on voudra, il est impossible de déterminer si la situation aurait été pire ou meilleure avec un système en 4-3-3. Paradoxalement, l’Impact laisse le match lui filer entre les doigts alors que la marque est à 1-1 et qu’on semble prendre l’ascendant sur le Crew. Plus que le système en soi, l’entrée dans le match de Manneh et les erreurs individuelles des Montréalais auront complètement changé l’allure de la rencontre. Ce qui n’empêche toutefois pas plusieurs questions de demeurer en suspens. Qu’on ait les réponses ou non, il faut se résoudre à tourner la page rapidement.

Voici le bulletin des joueurs.

Crew de Columbus c. Impact de Montréal

24 juin 2017

Evan Bush : 4/10 Sans être directement responsable des buts concédés, il est en retard ou trop court sur des tirs qu’il est en mesure d’arrêter. Peut faire mieux.

Hassoun Camara : 4,5/10 Arrivait à se débrouiller sur le flanc contre Meram, mais les choses se compliquent avec l’arrivée de Manneh qui le met en difficulté avec sa vitesse et le pousse à commettre des erreurs.

Wandrille Lefèvre : 5,5/10 Performance respectable. Joue avec aplomb défensivement. Ajoute sa participation à l’attaque alors que la marque est égale. Faiblit toutefois en fin de match.

Laurent Ciman : 5/10 Moins juste que face à Toronto. Devrait parfois dégager au lieu de tenter d’en faire trop. Effectue quelques blocs et interceptions, mais l’édifice s’écroule autour de lui en deuxième demie.

Kyle Fisher : 6/10 S’en sort légèrement mieux que ses coéquipiers en raison de sa force physique et de sa ténacité. Reste qu’il se fait surprendre plus d’une fois par Finlay.

Chris Duvall : 5/10 Pas très à l’aise pour relancer sur le flanc gauche. Essaie de se joindre à l’attaque mais il paraît maladroit sur ce côté. Pas très chanceux sur le troisième but accordé alors que le tir de Kamara lui passe sous les pieds

Marco Donadel : 5,5/10 Peu visible. N’arrive pas à s’imposer au milieu dans un match où l’Impact ne conserve pas le ballon (39 % de possession)

Hernan Bernardello : 6/10 Des hauts et des bas. Se rattrape pour le ballon perdu menant au coup franc d’Higuain en initiant le but de Jackson avec une interception. Gagne en confiance et connaît quelques bons moments en deuxième demie. Montre toutefois ses limites vers la fin avec de nombreuses fautes

Blerim Dzemaili : 6,5/10 Jolie passe à Jackson pour le premier but. Travaille avec acharnement et orchestre quelques mouvements prometteurs en deuxième demie.

Ignacio Piatti : 4,5/10 Effacé. Ne trouve pas le moyen d’influencer le match dans cette position axiale plus avancée. Se fatigue sans toucher le ballon, une situation qui n’avantage pas l’Impact.

Anthony Jackson-Hamel : 6,5/10 Saisit son occasion pour l’égalisation en première demie. Reçoit très peu de ballons avec lesquels travailler. Doit quitter prématurément le match en raison d’une blessure à la jambe droite.

REMPLAÇANTS

Matteo Mancosu : 6/10 Son entrée semble coïncider avec une prise de contrôle du match par les visiteurs, une situation qui ne dure cependant pas longtemps. Obtient deux occasions de marquer sur lesquelles il n’arrive pas à capitaliser

Ballou Jean-Yves Tabla : 5,5/10 Ajoute un peu d’énergie au milieu sans y trouver beaucoup de réussite quand il essaie de dribbler.

Michael Salazar : 5/10 Entre pour apporter un élément plus offensif sur le flanc droit. Sa contribution demeure mince. Contraint à défendre à plusieurs occasions contre Manneh

ENTRAÎNEUR

Mauro Biello : 5/10 Limité dans ses options, mais face à la nécessité d’effectuer des rotations en vue du match retour de mardi, il décide finalement de ramener sept titulaires du dernier match dans sa formation partante. Le 3-5-2 tient la route défensivement en première demie mais l’absence totale de possession empêche son équipe de prétendre à plus qu’un pointage nul à ce moment-là. Des ajustements améliorent le jeu des siens en deuxième demie, mais des erreurs de positionnement et la contribution supérieure des remplaçants du Crew font basculer le match en faveur des locaux. Doit chercher des solutions en vue de Toronto.