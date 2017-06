Plus frustrant qu’à Kansas City; nul doute qu’il est, ce match nul de 3-3 obtenu à l’étranger. Tout est question de contexte. Alors qu’on avait un certain temps été complètement dominé par Orlando, l’Impact avait toutefois la victoire entre les mains au moment où l’on abordait les arrêts de jeux. L’égalisation de Spector sur corner a donc de quoi laisser amer, même si les Montréalais n’auraient pas été du genre à cracher sur un point lors de leur rentrée au vestiaire à mi-chemin.

Frustré du résultat ou pas, difficile de faire autrement que de relativiser. À cet effet, un sage entraineur adepte de clichés a déjà tenté de nous mouler le cerveau en affirmant que le succès lors d’une saison revenait à l’équipe qui ne se laissait pas s’enflammer, ni se décourager en dépit de ses hauts et de ses bas - never too high, never too low. On méditera donc là-dessus en attendant le match aller du championnat canadien contre Toronto mercredi.

Autrement, il faudra réfléchir à la pertinence de la défense à trois centraux, lesquels auront manqué de communication à plusieurs reprises lors d’une première mi-temps où l’Impact aura mal paru. Un milieu de terrain transparent, des défenseurs qui se jettent trop facilement et en même temps… Bref, on pourra certes se lamenter d’un ballon sorti du jeu sur le but de Perez Garcia, il faut reconnaître qu’un pointage de 2-1 pour les locaux à la mi-temps était plutôt flatteur pour les hommes de Biello.

Or, on les sait également capables de renverser la tendance. En deuxième mi-temps, on aura eu une nouvelle preuve que la magie opère entre Piatti et Dzemaili. Voilà qui est réjouissant. Ce qui l’est moins, c’est que la défense cède à nouveau sur jeu arrêté alors qu’elle a sur le terrain pratiquement tous ses éléments. La somme de tout ça? C’est que le onze montréalais mène dans une catégorie du classement en MLS, celui des matchs nuls jusqu’à maintenant cette année.

Voici le bulletin des joueurs :

Evan Bush: 4,5/10 Il évite un désastre total en 1ère MT avec quelques arrêts importants. Il paraît toutefois mal sur le 2ème but d’Orlando, alors qu’il reste cloué au sol après le tir repoussé par Ciman. Manque d’assurance en fin de match, notamment sur un ballon mal joué avec les pieds.

Hassoun Camara: 5,5/10 Débordé en début de match sur le flanc. Il reprend du poil de la bête après la pause. Obtient des occasions de faire 4-2 sans toutefois concrétiser. Tente de ralentir le rythme du match en restant au sol à quelques reprises, ce qui a toutefois pour effet augmenter le nombre de minutes ajoutées à la fin.

Kyle Fisher: 6/10 Physique, mais pas aussi juste dans ses interventions qu’à ses dernières sorties. L’entente avec ses coéquipiers n’est pas au beau fixe

Victor Cabrera: 5/10 Commence du mauvais pied. Sa passe imprécise ouvre la voie à Orlando pour le 1er but accordé. Se commet sur des ballons en même temps que Ciman, ce qui fait mal paraître les deux quand l’adversaire passe entre eux. Quand même beaucoup plus solide après la pause.

Laurent Ciman: 5,5/10 Inconstant.Le manque de cohésion défensif est alarmant en 1ère MT. C’est nettement mieux en 2ème, avec un Ciman qui s’impose sur de nombreux ballons, et des partenaires plus prompt à l’appuyer avant une nouvelle baisse de régime en fin de rencontre

Daniel Lovitz: 5/10 Probablement son match le moins réussi depuis qu’il est arrivé. Rien de catastrophique, mais il a plus de mal à s’habituer aux duels avec Perez Garcia et Rivas que face à d’autres adversaires. Manque de réussite sur ses rares montées.

Marco Donadel: 5/10 Ses statistiques donnent l’impression que ce fut un assez bon match pour lui. Or, il faut reconnaître qu’il aura largement subi la domination des milieux d’Orlando en 1ère MT. Comme le reste de l’équipe, c’est mieux lors de la 2ème période, mais encore loin du contrôle exercé lors d’autres affrontements cette année.

Patrice Bernier: 4,5/10 Pas son match le plus abouti. Souvent en retard. Moins efficace en phase défensive. Semble accuser la fatigue de son passage en équipe nationale.

Blerim Dzemaili: 6,5/10 Met beaucoup de temps à se mettre en marche. Très brouillon et lent dans sa distribution, jusqu’à ce qu’il marque le 1er des siens et prépare habilement le second. Un joueur fondamental, même si on souhaiterait plus de régularité.

Ignacio Piatti: 8,5/10 Encore celui qui s’impose pour faire la différence. Joue un rôle sur les trois buts montréalais: préparant le 1er et s’occupant des deux autres. Se fatigue en fin de match et perd quelques ballons en dribblant alors qu’il aurait pu dégager.

Matteo Mancosu: 5/10 Pas encore tout à fait dans le rythme. Met quand même une belle passe à Piatti pour préparer le 3ème but des Montréalais.

REMPLAÇANTS:

Hernan Bernardello: 6,5/10 Entrée en matière plus solide qu’à ses dernières sorties. Gagne des duels contre Kaka et donne un brin plus de cohésion au milieu de terrain.

Anthony Jackson-Hamel: 5,5/10 Pas très visible. Il faut dire qu’il entre alors que la volonté d’attaquer est en train de s’éteindre.

Calum Mallace: P/N N’a pas assez joué pour être noté

ENTRAÎNEUR:

Mauro Biello: 5,5/10 Reconduit une défense à trois centraux dans l’enthousiasme du match nul décroché à KC. L’organisation laisse toutefois à désirer lors d’une 1ère MT complètement dominée par Orlando. Sans grand ajustement tactique, son équipe reprend les commandes du match grâce au brio des joueurs désignés. L’entrée de Bernardello fait du bien au milieu, mais celle de Jackson-Hamel ne donne pas le coup de grâce recherché. Son dernier coup de dés se veut une tentative d’accorder un moment de répit à une équipe essoufflée, laquelle n’empêche toutefois pas la remontée des locaux.