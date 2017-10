C’est ainsi que ça se termine. Malgré des moments remplis d’émotion, il s’agit d’une autre défaite à domicile pour l’Impact. On aurait souhaité un autre dénouement, mais le onze montréalais semble être allé aussi loin qu’il pouvait durant cette saison.

Au-delà du résultat, ce qu’on retiendra de cette soirée, ce seront les hommages rendus au capitaine Bernier. Et son but sur pénalty aura assurément ravi l’ensemble des partisans réunis. Seulement, les visiteurs ne s’étaient pas présentés au Stade Saputo simplement pour jouer aux figurants. Les erreurs collectives des Montréalais auront d’ailleurs permis aux Reds de marquer deux fois.

À l’autre bout du terrain, les occasions créées auront été nombreuses, même si le rythme aura été plus saccadé qu’on l’aurait souhaité. Les entrées de Ballou et Mancosu auront animé la fin de partie. Mais comme en d’autres moments cette année, ce ne fut pas suffisant. Et la porte demeurant entrouverte, ce sont les visiteurs qui auront à nouveau trouvé le moyen de l’emporter. L’heure est maintenant au bilan et au ressourcement.

Voici le bulletin des joueurs :

Impact de Montréal c. Revolution de Nouvelle-Angleterre

Maxime Crépeau: 5,5/10 Laissé à lui-même sur les buts marqués par l’adversaire. Il n’arrive pas à produire d’arrêt miracle pour sauver une défense trop poreuse.

Daniel Lovitz: 6/10 Effort louable. Tout n’est pas juste, d’autant plus qu’il n’utilise pas son pied droit bien qu’il soit positionné sur ce côté-là, mais sa détermination dans les duels lui permet de s’imposer la plupart du temps.

Laurent Ciman: 5,5/10 Sous ses standards habituels. Il bloque sa part d’attaques et n’est pas directement responsable des buts marqués. Or, il reste que la cohésion est déficiente au coeur d’une charnière dont il est le général.

Deian Boldor: 4,5/10 Il a le style, il a la carrure, il lui manque l’entente avec son partenaire Ciman. Ça et une pointe de vitesse pour pouvoir s’en sortir à l’occasion en transition. Quitte sa position de façon incompréhensible sur le premier but des Revs.

Shaun Francis: 5,5/10 Entame le match en se portant à l’attaque dès la 1ère minute, mais ce sera là son unique centre du match. Solide dans ses interventions défensives, mais trop timide dans ce qu’il apporte à l’équipe avec le ballon.

Samuel Piette: 5/10 Après une bonne 1ère mi-temps agrémentée de jolies passes tranchantes, il entame la seconde du mauvais pied avec une remise arrière mal ajustée qui mène au 2ème but de l’adversaire. Moins présent et moins propre par la suite.

Blerim Dzemaili: 6/10 Part sur les chapeaux de roue, provoque beaucoup, mais son manque de vitesse le trahit rapidement. Il crée du danger, mais plusieurs de ses choix de jeu se conjuguent mal avec ses aptitudes physiques.

Andrés Romero: 4,5/10 Apporte bien peu en attaque et perd trop de ballons au milieu de terrain. Sa fougue ressort trop dans ses critiques à l’officiel et dans les fautes qu’il commet; malheureusement pas assez dans son jeu balle au pied.

Ignacio Piatti: 5/10 Trop épisodique. Pratiquement pas de réussite sur les nombreux dribbles qu’il tente. Passe quand même près de marquer durant le temps ajouté. Comme si Nacho n’avait pas eu envie d’être le héros de cette soirée.

Anthony Jackson-Hamel: 6,5/10 Obtient la plupart des bonnes occasions des siens. Son tir bloqué par un bras se transforme en penalty. Se démarque bien. Doit augmenter la qualité et la fréquence de ses combinaisons avec ses partenaires en attaque.

Patrice Bernier: 8/8 Un joueur d’exception qui mérite une note d’exception. Merci Patrice. Pour le beau jeu, pour l’inspiration et pour tous les moments de magie.

REMPLAÇANTS:

Ballou Jean-Yves Tabla: 7/10 Provoque de manière positive et à plus forte raison quand il n’est pas à l’arrêt complet. Son centre pour Mancosu est une réalisation concrète qu’on aimerait retrouver dans son jeu avec plus de régularité.

Shamit Shome: 6,5/10 Passera à l’histoire comme celui qui remplace le capitaine à son dernier match en carrière pour disputer les premières minutes de la sienne. Un apport positif en milieu de terrain, d’ailleurs.

Matteo Mancosu: 7/10 Marque un but d’une délicate reprise de volée. Un but qu’on risque néanmoins d’oublier à l’heure du bilan de saison.

ENTRAÎNEUR:

Mauro Biello: 6/10 Un match à l’image de la saison. Place ses joueurs-cadres en position de s’exprimer, mais le personnel de soutien, lui, demeure marginalisé et mal adapté à la tâche qu’on lui confie. Comme Piatti, Ciman et Dzemaili offrent une performance moyenne, l’équipe ne trouve pas d’autres recours pour arriver à s’imposer. En 2e MT, les changements aident plus qu’ils ne nuisent. Mais à cette dernière partie de dés de l’année, encore une fois le sort n’aura pas favorisé Biello et les locaux.