Il y a des journées où le ballon ne veut tout simplement pas entrer. L’Impact s’est incliné 1-0 à Toronto bien qu’il ait dominé son adversaire au chapitre les tirs et des occasions de marquer. Parfois, ces journées sont nombreuses au cours d’une même saison. Or, la réalité, c’est que le bleu-blanc-noir n’a pas vécu une telle situation bien souvent durant la dernière année. Pas assez souvent pour que l’aventure ne se prolonge au-delà du match de dimanche prochain, en tout cas.

Les hommes de Mauro Biello méritaient sans doute mieux en vertu de leur performance face à l’équipe sacrée championne du Supporters’ Shield 2017 en MLS (meilleure fiche en saison régulière). On peut dire que l’Impact aura paru organisé défensivement au Stade BMO. À vrai dire, Sebastian Giovinco et Jozy Altidore ont déjà causé plus de dégâts, mais le quatuor d’arrières aura cette fois-ci bien limité les percées torontoises vers la cage défendue par Maxime Crépeau.

De l’autre côté, bien que la construction du jeu n’ait pas été des plus fluides, les Montréalais auront régulièrement frappé à la porte du but de Bono. Manque de pot ou abus de politesse face au gardien torontois (allez savoir pourquoi!), toujours est-il que le compteur de l’Impact n’a pas bougé du zéro.

La saison se termine dimanche prochain au Stade Saputo. Ce sera le dernier match du capitaine Patrice Bernier, un de ceux parmi cette équipe qui mérite le statut de héros. L’édition 2017 de l’Impact nous a souvent laissé sur notre faim. C’est à souhaiter qu’on ait réservé le meilleur pour la fin.

Voici le bulletin des joueurs.

Toronto FC c. Impact de Montréal

15 octobre 2017

Maxime Crépeau: 6,5/10 Bonne performance en général. Effectue la plupart de ses arrêts en deuxième demie. Démontre un bon contrôle de sa surface.

Hassoun Camara : 6/10 Un effort louable. S’en sort plutôt bien en duel contre un Morrow plus rapide que lui, parfois même avec la clémence de l’arbitre. Tente de se porter à l’attaque en fin de match.

Laurent Ciman : 7/10 Sobre, mais efficace. Moins de jaillissements et de glissades qu’en d’autres matchs, mais il tient bien son poste sur les centres adverses dans la surface.

Victor Cabrera : 6/10 Journée moyenne mais nettement plus rocambolesque de son côté. Ne calcule pas toujours bien ses sorties et se fait surprendre par Giovinco pour le penalty. Il passe toutefois bien près de marquer avec un tir frappant les deux poteaux.

Shaun Francis : 6/10 Correct. N’apporte pas grand-chose en attaque, est plus ou moins précis dans ses relais, mais il se montre assez solide défensivement avec plusieurs récupérations.

Samuel Piette : 7/10 Fait bien son boulot défensivement, notamment en duel contre Giovinco quand celui-ci décroche en milieu de terrain. Précis comme une horloge dans sa distribution du ballon.

Hernan Bernardello : 5,5/10 Bien intentionné et plein de bonne volonté. Seulement, il n’est tout simplement pas à la hauteur de ses propres ambitions avec ses tacles glissés désespérés et ses nombreuses passes compliquées.

Andrés Romero : 6/10 Commence vigoureusement. Se crée lui-même quelques occasions. Montre des signes d’essoufflement par la suite. N’arrive plus à accélérer comme jadis.

Blerim Dzemaili : 5/10 Force trop, manque de finesse. Quelques moments prometteurs, mais beaucoup d’imprécisions et de dribbles dans des zones sans issue.

Ballou Jean-Yves Tabla : 4,5/10 Décevant, surtout quand on connaît son potentiel. Ne participe pas assez au jeu et ne semble pas tout à fait prêt quand il reçoit un rare ballon en bonne position.

Matteo Mancosu : 4/10 Innove dans la façon de bousiller les meilleures occasions. Doit-on parler de malédiction? Tire sur le gardien en échappée. Rate sur des retours à bout portant, parfois quand il est hors jeu, mais aussi quand il ne l’est pas et que le gardien est couché!

REMPLAÇANTS

Michael Salazar : 6/10 Un bon centre pour Mancosu juste après son entrée, mais peu d’actions réussies par la suite.

Patrice Bernier: 6,5/10 Hausse la cadence à son arrivée sur le terrain. Tente de provoquer en attaque, mais il se butte à un TFC mieux regroupé.

Dominic Oduro: 5/10 Passe inaperçu pendant la douzaine de minutes de temps de jeu qu’il obtient

ENTRAÎNEUR

Mauro Biello : 6,5/10 Revient au bon vieux 4-2-3-1 pour entamer la rencontre. Mélange de jeunesse et d’expérience, son équipe affiche un bel équilibre face à la formation la mieux classée en MLS cette saison. Elle crée d’ailleurs plus d’occasions que les locaux, malgré quelques contre-performances de ses éléments offensifs. Les changements en cours de match aident un peu la cause au milieu, mais rien de bien tranchant en tiers offensif.

Giovinco rate le penalty... deux fois!