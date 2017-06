Ce sera donc plus compliqué qu’on ne l’aurait souhaité pour l’Impact face au Toronto FC. L’issue de la finale du Championnat canadien est encore loin d’être décidée, mais le onze montréalais misait sur ce match aller pour se doter d’un avantage avant d’amorcer le retour mardi prochain sur le bord du Lac Ontario. À 1-1 après 90 minutes de jouées, il faut donc accorder l’avantage au TFC en vertu de son but à l’étranger.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour l’Impact. Des tirs de loin de Laurent Ciman, puis quelques instants plus tard de Marco Donadel, auront mis en difficulté Clint Irwin, ce qui allait permettre à Mancosu de marquer. À l’autre bout du terrain, sans être impénétrable, la ligne arrière montréalaise affichait un visage plus harmonieux qu’à Orlando. On peut en dire autant d’un milieu de terrain où Bernier et Donadel se sont efforcés de conjuguer leurs efforts pour embouteiller Bradley. En revanche, on a vite arrêté de compter les erreurs techniques du trio offensif tout en se disant que ça finirait bien pas débloquer.

Or, le match aura basculé à la 30ème minute au moment où Daniel Lovitz se heurte accidentellement à son coéquipier Laurent Ciman. Dans l’enchaînement, le TFC aura profité du fait que la latéral gauche montréalais soit cloué au sol pour créer l’égalité sur un tir de Jozy Altidore. Pris au dépourvu, les Montréalais auraient souhaité un arrêt de jeu par l’officiel du match, Silviu Petrescu, lequel n’est jamais venu. Pas d’empathie de la part d’un arbitre, qui s’est, en dehors de cela, généralement bien tiré d’affaire lors de ce derby.

Côté bleu-blanc-noir, on ne pourra pas non plus passer sous silence l’occasion ratée alors que Piatti s’est vu décerné un penalty - mérité - avant d’envoyer son ballon dans une section adjacente aux Ultras. Il faudra donc se retrousser les manches pour aller chercher un résultat sur la pelouse du TFC lors du match retour.

Voici le bulletin des joueurs :

Maxime Crépeau: 6,5/10 Solide. Aimerait sans doute revoir le tir d’Altidore sur le but accordé, mais il paraît bien sur les nombreuses tentatives du TFC lors de la fin de rencontre.

Chris Duvall: 5,5/10 On lui en demande beaucoup. Commence à droite, doit ensuite passer à gauche après la sortie de Lovitz, et finalement revenir à son poste initial pour terminer le match. Cela étant, il dose mal ses efforts et semble complètement cuit lors des dernières minutes, ce qui aurait pu profiter au TFC.

Wandrille Lefèvre: 7/10 Affûté. Pour un joueur aussi peu utilisé cette saison, il n’accuse pas la moindre fraction de seconde de retard. Plusieurs bonnes passes vers l’avant

Laurent Ciman: 8,5/10 Motivé. Remplit parfaitement le rôle du libéro défensif. Enchaîne les tacles, les tirs bloqués et les passes appuyées vers les milieux. Ajoute même deux frappes lointaines et dangereuses sur le but d’Irwin.

Kyle Fisher: 8/10 Il n’en finit plus de nous étonner par sa force dans les duels. S’illustre contre Giovinco à quelques reprises en anticipant bien les relais vers l’attaquant italien.

Daniel Lovitz: 6/10 Tombe au combat sur un choc avec Ciman. L’adversaire - son ancien club - en profite pour marquer pendant qu’il est au sol. Rien à signaler sur ses actions précédentes.

Marco Donadel: 7/10 Rythme bien la circulation du ballon. Quelques bons tacles sur l’adversaire malgré quelques fautes au passage. Fatigué, il est débordé en fin de match. Ses frappes de loin créent du danger. L’une d’elles mène au but de Mancosu.

Patrice Bernier: 6,5/10 Bonne contribution du capitaine au milieu de terrain. Disponible. Travaillant défensivement. Manque légèrement de précision. Sa sortie entraîne une perte d’équilibre au milieu.

Blerim Dzemaili: 5,5/10 Trop de déchets dans son jeu. N’arrive pas à donner la dernière passe sur les appels de Piatti ou Mancosu. Trouve plus d’espace en reculant d’un cran, mais son apport défensif à cette position est déficient.

Ignacio Piatti: 6/10 Provoque des occasions. Obtient lui-même le penalty qu’il rate, ce qui entame le moral de son équipe. Manque de réussite dans ses dribbles et ses dernières passes.

Matteo Mancosu: 7/10 Opportuniste. Sait se faire oublier et capitalise sur un retour mal contrôlé par Clint Irwin. Pas aussi en vue qu’on l’aurait souhaité en 2ème MT. Il reste qu’il est plutôt mal servi par ses coéquipiers.

Le rendez-vous est donné dans une semaine à Toronto

REMPLAÇANTS:

Hassoun Camara: 6,5/10 Bonne entrée sur le flanc. Participe à l’attaque autant qu’il le peut. Manque toutefois de vitesse et de précision pour concrétiser sur les ouvertures les plus prometteuses.

Ballou Jean-Yves Tabla: 5,5/10 Entrée prometteuse. Ses déhanchements procurent une étincelle qui est la bienvenue dans l’animation du jeu. Il se bute toutefois à des adversaires qui le freinent de façon physique. Doit trouver le moyen de « muscler » son apport ou bien de s’appuyer plus rapidement sur ses coéquipiers.

Andrés Romero: 5,5/10 Le moins en vue des remplaçants. Il ne semble pas particulièrement à l’aise tactiquement en tant que latéral gauche. Fait reculer le TFC quand il a le ballon, mais pas toujours prompt à coulisser avec les défenseurs lorsque l’adversaire est en possession.

ENTRAÎNEUR:

Mauro Biello: 6,5/10 Persiste avec la formation en 3-5-2, un système qui vise à donner plus de liberté à ses trois joueurs les plus avancés. Défensivement, on voit d’ailleurs des améliorations entre les trois centraux. Devant, le jeu direct mène à quelques occasions, mais le manque de qualité technique sabote plusieurs mouvements. Doit improviser à la suite de la blessure de Lovitz. À cet effet, l’expérience avec Duvall est plus concluante que celle de Romero. L’entrée de Ballou quant à elle signale une intention de continuer à attaquer après le penalty manqué. Or, la perte d’équilibre au milieu de terrain après les changements aurait pu donner un avantage décisif au TFC.