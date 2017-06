On ne pourra vous le cacher, il y a des dénouements qui ont le don d’être frustrants. L’Impact s’est battu fièrement contre le Toronto FC. Dans le coup jusqu’à la fin, les hommes de Mauro Biello auront finalement baissé pavillon face à une très bonne opposition. Il faut reconnaître que le TFC a des arguments pour prétendre au titre de champion. Or, on garde néanmoins une part de soi pour défendre la thèse que ce match aurait tout aussi bien pu basculer de l’autre côté. Bienvenue dans le vif du débat. De toute façon, peut-on faire autrement quand Montréal affronte Toronto?

Mais blâmer l’arbitre pour un tel résultat, c’est aussi ignorer la part de l’histoire qui ne nous plaît pas. Il faut tout de même rappeler que l’officiel du match aurait dû décerner un penalty aux Torontois lorsque Fisher fauche Giovinco dans la surface. Hélas, un moment de clémence est si vite oublié… Dès lors, la charge émotive accompagnant chaque décision subséquente a semblé accentuer la pression sur les épaules du juge en chef jusqu’au moment où il décide d’expulser Patrice Bernier à la suite d’un lobbying intense des joueurs en rouge l’entourant.

Le coup de poignard de Giovinco durant les arrêts de jeux - lesquels furent greffés de quelques minutes ajoutées - ne devrait toutefois pas passer sous silence les belles prestations de Maxime Crépeau et de Ballou-Tabla. Le premier s’est montré solide devant le but montréalais, le second aura à nouveau allumé la rencontre par son talent. Au-delà du résultat, on s’inquiétera de la blessure à Piatti, laquelle pourrait amplifier les problèmes d’un bleu-blanc-noir déjà fort amoché.

Voici le bulletin des joueurs :

Toronto FC vs Impact de Montréal

27 juin 2017

Maxime Crépeau: 7,5/10 Son meilleur match dans l’uniforme montréalais. Très alerte sur les nombreux assauts sur son but. Sort de façon acrobatique sur des centres dangereux. Surpris au 1er poteau sur le 1er but, mais rien à faire sur le second.

Hassoun Camara: 6,5/10 Débute le match lentement. Parfois surpris par la vivacité d’Edwards ou les appels de Giovinco. Prend le rythme graduellement et réalise quelques bons tacles défensivement.

Laurent Ciman: 7/10 Prend des risques, mais c’est généralement plus positif que négatif pour son équipe. Son désir d’anticiper expose parfois l’équipe, mais il recoupe plusieurs ballons alors qu’il y a du danger.

Victor Cabrera: 7,5/10 Le meilleur du quatuor défensif en cette soirée. Gagne la majorité de ses batailles contre Giovinco. Couvre même ses partenaires sur des sorties mal calculées.

Kyle Fisher: 5/10 Élu pour occuper le flanc gauche en raison de ses capacités physiques. Il affiche toujours une belle combativité mais il commet plusieurs erreurs en distribution et se fait déséquilibrer par les feintes de Giovinco à plus d’une reprise. D’ailleurs, un tacle mal exécuté aurait pu causer un penalty en fin de match.

Hernan Bernardello: 6/10 Pas le plus visible en milieu de terrain, mais il s’acquitte de sa tâche convenablement. Cela étant, son volume de jeu restreint ne permet pas à l’Impact de s’imposer face à des adversaires comme Bradley et Vasquez.

Patrice Bernier: 6,5/10 Dose bien ses efforts. Procure un soutien à l’attaque en 2ème MT tout en équilibrant le bloc défensif. Expulsé injustement par un arbitre qui l’avait déjà fait sur le même terrain il y a un an - une décision semblant avoir été influencée par la réaction des joueurs torontois.

Blerim Dzemaili: 6,5/10 À nouveau celui qui est à l’origine du but montréalais. Rate une passe qui mène à l’égalisation du TFC. Lance toutefois des contres intéressants en forçant son passage dans l’axe.

Ballou Jean-Yves Tabla: 7,5/10 Électrisant. Son but confirme encore une fois son grand talent. Souvent isolé au moment d’attaquer, il demeure un souci constant pour l’adversaire.

Ignacio Piatti: 6/10 Quelques bons moments sur le flanc qu’il retrouve dans le système employé. Effectue plus de replis défensifs bien qu’il se fasse prendre à contre-pied par Giovinco pour le 1-1. Sort en raison d’une blessure.

Matteo Mancosu: 5,5/10 Pas aussi présent qu’on l’aurait souhaité. Fait des appels pour attirer l’attention des défenseurs torontois et offrir des solutions à ses partenaires, mais il n’obtient pas d’occasions nettes de marquer.

REMPLAÇANTS:

Dominic Oduro: 6/10 Passe près de marquer sur le 1er ballon auquel il touche. Autrement, peu de choses à signaler.

Wandrille Lefèvre: 6/10Entre en toute fin de match à la place de Cabrera. A le temps d’effectuer quelques dégagements

ENTRAÎNEUR:

Mauro Biello: 6,5/10 Limité dans ses options en raison des blessures et des suspensions. Met en place une équipe qui tient la route en revenant à un 4-2-3-1 où règne une certaine organisation. Certes, le jeu offensif est limité, la circulation du ballon, saccadée. L’Impact subit mais reste dans le coup jusqu’à la toute fin. Pas de coup de dé permettant à son équipe de l’emporter avec ses changements, mais on est en droit de se demander s’il avait des ressources sur le banc pour prétendre à un tel éclair de génie.