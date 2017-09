Et c’est reparti dans la mauvaise direction pour notre équipe de ballon rond. Une défaite à domicile de 0-1 qui donne l’impression que les séries s’en vont d’un bord tandis que l’Impact, lui, s’en va de l’autre.

Pour une deuxième semaine consécutive, il s’en trouvera pour dire que le match a basculé à la suite d’une décision de l’officiel. Certes, on ne peut nier l’avantage dont aura bénéficié le Fire sur le onze montréalais après l’expulsion de Deian Boldor. Mais de réduire l’échec des derniers matchs à une faute de Dzemaili sur Altidore ou encore à l’incident Schweinsteiger - Boldor, ce serait passer sous silence les problèmes d’une attaque extrêmement dépendante d'Ignacio Piatti et en pleine pénurie d’occasions.

Et en ce qui concerne le carton rouge, j’y vois plus de matière à critiquer le geste potentiellement dangereux de Boldor que la décision en soi ou la méthode utilisée par l’officiel. Se concentrer sur la reprise vidéo ou la sanction, voilà pour moi une autre façon d’aller dans la mauvaise direction.

Pendant ce temps à Toronto, Anthony Jackson-Hamel et Samuel Piette, eux, s’illustraient dans une victoire contre la Jamaïque par 2 à 0. Souhaitons-en autant dans les prochains jours à Dzemaili et Ciman avant leur retour sous nos cieux, car cette semaine au Centre Nutrilait les sourires ne risquent pas d’être contagieux.

Voici le bulletin des joueurs.

Impact de Montréal c. Toronto FC

2 septembre 2017

Evan Bush : 6/10 Pas en mesure d’empêcher la déroute. Avait tout de même sauvé Boldor de l’affront de marquer contre son camp en première demie.

Hasson Camara : 6,5/10 Actif. Place une belle passe à Mancosu en première demie. Se chicane ensuite avec Schweinsteiger à la suite d’une bousculade. Ose prendre des risques en fin de match alors qu’on cherche une égalisation.

Victor Cabrera : 6,5/10 Joue avec justesse. Dose bien entre jaillissements pour intercepter et couverture de ses partenaires.

Un carton rouge discutable et contesté par l'Impact dans la défaite

Deian Boldor : 5/10 Devra mieux gérer son enthousiasme. Montre des qualité dans le jeu aérien et en anticipation, mais son tacle dangereux contre Schweinsteiger et son expulsion subséquente placent son équipe dans l’embarras.

Daniel Lovitz : 5/10 Impatient. Il crée du mouvement en attaque et offre même une occasion à Mancosu. Or, il commet une faute grave en se faisant aspirer par Polster sur l’action du but de Chicago.

Marco Donadel : 4,5/10 Essoufflé.Court beaucoup, ce qui ne l’empêche malheureusement pas d’accuser du retard sur l’adversaire à plusieurs reprises et de commettre des fautes. Beaucoup de passes latérales, mais peu de relais significatifs vers l’avant.

Patrice Bernier : 5/10 Manque d’inspiration. Travaille beaucoup à couvrir du terrain, ce qui affecte la qualité de son jeu plus offensif. Arrive derrière Schweinsteiger sur le centre menant au but.

Louis Béland-Goyette : 5/10 Trop effacé. Le rythme de la circulation du ballon n’aide pas, certes, mais il doit avoir plus d’influence. Sacrifié au profit d’un défenseur à la suite de l’expulsion de Boldor.

Andrés Romero : 5,5/10 Pas encore assez dans le rythme pour déséquilibrer comme il y a deux ans. Bouge, se replie, alterne entre couloirs droit et gauche mais ne laisse pas de marque indélébile sur le match.

Matteo Mancosu : 4/10 Obtient deux chances en première demie et puis s’éteint presque entièrement. N’est pas assez présent en pointe pour aider la progression du ballon quand son équipe essaie de sortir de sa moitié. Dur d’y croire encore.

Ignacio Piatti : 6,5/10 Le seul à poser un véritable danger alors que son équipe est en infériorité. Malchanceux sur le poteau, précipité durant les arrêts de jeux: pas de réussite en cette soirée pour Nacho.

REMPLAÇANTS

Kyle Fisher : 6/10 Entre pour boucher un trou en défense. Il est vaillant (sauve un tir sur la ligne en fin de match), mais il a cette tendance à vouloir guérir plutôt que prévenir les dangers

Ballou Jean-Yves Tabla : 6,5/10 Effectue quelques beaux gestes à son entrée grâce à sa capacité à tourner. Pas d’action concrète sur le but de Chicago, mais une progression par rapport à ses dernières minutes d’action.

Hernan Bernardello : 6/10 Prend la place de Donadel en fin de rencontre. Redonne un peu d’énergie et de stabilité au milieu.

ENTRAÎNEUR

Mauro Biello : 5,5/10 N’arrive pas à extirper un jus potable d’une cuvée privée d’éléments importants. La ligne arrière entame pourtant la rencontre du bon pied, mais le milieu est stérile en possession et l’attaque manque gravement de mordant. Tente de resserrer la défense après l’expulsion de Boldor, mais il fragilise le milieu, ce qui est mis en évidence par le but de Chicago. Sans « supersub » sur son banc, il ne trouve rien pour appuyer les efforts de fin de match de Nacho.