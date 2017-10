Éliminé des séries depuis la fin de semaine dernière, l’Impact de Montréal a tout de même l’occasion d’influencer l’histoire dimanche dans la ville reine.

Avec une récolte de 4 points sur ses deux derniers matchs, le Toronto FC éclipserait le record pour une même saison de MLS. Une victoire du bleu-blanc-noir et les Torontois ne pourraient qu’égaler le total de 68pts atteint par le LA Galaxy en 1998.

Dernier tour chez le voisin

La rencontre marquera le dernier déplacement de la carrière de Patrice Bernier. Au fil des ans, la pelouse du BMO Field a offert de fortes émotions au Québécois de 38 ans et le match de dimanche ne devrait pas faire exception. On y mettra la table pour ses adieux officiels une semaine plus tard au Stade Saputo.

Deux semaines de repos et l’opportunité de laisser une dernière empreinte en terrain ennemi donneront à Bernier l’énergie d’un début de saison. En espérant que ses coéquipiers sauront atteindre le même niveau d’engagement dans une fin de saison officiellement à l’eau.

Parlant de coéquipiers, il sera intéressant de voir si Nacho Piatti offrira à son capitaine l’occasion de tirer un dernier penalty si l’Impact en obtient un. Une fleur qu’il a faite à Matteo Mancosu pour relancer l’Italien plus tôt cette saison.

Pour Mauro aussi?

Si les rumeurs sur son futur à la barre de l’équipe s’avèrent, Mauro Biello pourrait aussi vivre son dernier match au BMO Field. Que ce soit le cas ou non, il en profitera pour donner du temps de jeu à des joueurs qui ont dû user de patience cette saison. Maxime Crépeau sera un de ceux qui profiteront de l’opportunité. On a confirmé vendredi que le gardien de 23 ans obtiendra son 2e départ en carrière en MLS face aux Reds.

Pour ce qui est de 2018, le mystère reste entier en ce qui concerne l’identité de l’entraîneur. Bien que plusieurs sources aient affirmé qu’il y a bel et bien eu des échanges dans le but de ramener Alessandro Nesta à Montréal comme entraîneur (j’ai eu les mêmes échos), Joey Saputo a nié en bloc plus tôt cette semaine.

Les plans sont-ils sur la glace jusqu’à la fin de la saison du Miami FC ou tout simplement tombés à l’eau ? Chose certaine, l’ère Nesta qu’un journaliste américain avait annoncée avec une certitude absolue il y a quelques semaines semble moins imminente qu’elle ne l’était.

Si Nesta ne s’en vient pas, Biello devrait-il rester?

Attention aux Américains

L’équipe nationale américaine vit présentement un des pires moments de son histoire. Une défaite à Trinité et Tobago cette semaine l’a exclu de la Coupe du Monde en Russie l’an prochain. Les États-Unis seront absents du tournoi pour la première fois depuis 1986.

Michael Bradley et Jozy Altidore ont essuyé de nombreuses critiques pour les insuccès de leur sélection. Difficile de demander mieux qu’un Derby avec l’Impact pour faire sortir sa frustration et remettre les pendules à l’heure. Comme à l’habitude face au TFC, le bleu-blanc-noir devra se méfier de l’aspect physique du jeu de l’adversaire.

En attendant que l’on adresse finalement le dossier dans l’entresaison, qui feriez-vous jouer aux côtés de Laurent Ciman pour tenter de contrer Jozy Altidore ? Si ce dernier est tenu en échec, les Montréalais se donneront une chance de terminer la saison dans une certaine dignité.