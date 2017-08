MONTRÉAL – Même sous son meilleur jour, l’Impact n’a pas su afficher la qualité nécessaire pour briser l’hégémonie torontoise qu’il subit depuis maintenant près d’un an.

La séquence victorieuse du Bleu-blanc-noir s’est arrêtée à quatre matchs, dimanche, quand les locaux ont été défaits par la marque de 3-1 par Toronto FC devant une salle comble au Stade Saputo.

Deux buts de Sebastian Giovinco et un autre de Jozy Altidore ont permis à la meilleure équipe de la MLS de poursuivre sa propre série de succès et de signer un quatrième gain consécutif, toutes compétitions confondus, contre ses rivaux québécois. La troupe de Greg Vanney est désormais sans défaite à ses neuf dernières parties et semble plus que jamais intouchable au sommet du classement général du circuit Garber.

« C’est une bonne équipe, une équipe contre laquelle il faut être au meilleur de sa forme, sans quoi ça risque de mal tourner. Et c’est ce qui est arrivé aujourd’hui », a résumé l’entraîneur-chef Mauro Biello après la défaite des siens.

Ignacio Piatti a marqué dans un cinquième match de suite du côté de l’Impact. « Nacho » a réduit l’avance du TFC dans les arrêts de jeu avec son septième but à ses cinq dernières rencontres, mais cette fois, la magie de l’Argentin n’a pas suffi.

Battu pour la première fois en près d’un mois, l’Impact demeure donc au septième rang du classement de l’Association Est alors qu’une victoire lui aurait permis de remonter à la hauteur des Red Bulls de New York au cinquième échelon.

« C’est une défaite. On a perdu, la séquence est finie, mais on repart. La saison n’est pas terminée, il nous reste encore neuf matchs et on demeure très près des adversaires qui nous devancent. On a des matchs en mains. Pas besoin de se poser trop de questions. »

« C’est décevant, c’est sûr, mais ça donne une idée de ce qu’il nous reste à faire pour continuer à s’améliorer », a dit Biello.

L’Impact terminera son séjour de quatre matchs à domicile samedi prochain alors qu’il accueillera le Fire de Chicago.

Encore Altidore

Marqueur le plus prolifique de l’histoire du TFC contre l’Impact, Altidore s’est rapidement avéré un important élément perturbateur dans le tiers montréalais.

Le costaud Torontois a lancé un appel à la vigilance dès le début des hostilités, menaçant avec deux tirs hors-cadre dans les dix premières minutes du match. À la 19e, il s’est complètement moqué de Victor Cabrera avant de forcer Evan Bush à réaliser son premier gros arrêt de la rencontre. Puis quelques instants plus tard, il est parvenu à se faufiler derrière deux défenseurs sans toutefois pouvoir rejoindre le relais envoyé en sa direction.

Bush a gesticulé, implorant le bloc défensif à rester sur ses gardes. Les avertissements commençaient à s’accumuler...

Pendant de ce temps, l’Impact testait lui-même avec un bel esprit d’initiative la rigueur de la meilleure défensive de l’Association Est. Au quart d’heure de jeu, Blerim Dzemaili a obtenu un coup franc au seuil de la surface et a forcé le gardien Alex Bono à s’étirer spectaculairement à sa gauche pour préserver la parité. Matteo Mancosu a quant à lui menacé sur une descente en surnombre avec Ignacio Piatti, mais a opté pour un tir imprécis plutôt que de tenter une passe vers le joueur de l’heure de la MLS.

« On a créé des occasions, mais dans le dernier tiers, il faut leur faire mal, regrettait Biello. C’est une équipe qui va grandir au fil d’un match si on ne lui fait pas mal quand on en a l’occasion. Dans les deux périodes, on a eu l’occasion de leur faire mal et ne l’a pas fait. »

Un manque de concentration

C’est finalement Toronto qui a dénoué l’impasse à la 41e minute. Sur un coup franc d’une vingtaine de mètres provoqué par une faute appelée aux dépens d’Altidore, Giovinco a placé sa frappe près du poteau, une région inaccessible à Bush. Le 14e filet de la saison de la Fourmi atomique lui permettait de rejoindre momentanément Piatti au quatrième rang du classement des buteurs de la MLS.

Les visiteurs ont frappé de nouveau de l’autre côté de l’entracte, cette fois sur une action où Altidore a tenu le rôle principal. Complètement oublié dans la surface, le géant rouge a poussé un centre de Marky Delgado derrière Bush à la 52e minute.

Il s’agissait pour Altidore d’un cinquième but en six titularisations contre l’Impact en MLS.

En quête d’une étincelle, Biello a rappelé Mancosu au banc à la faveur d’Anthony Jackson-Hamel. L’entrée dans le match de l’attaquant québécois, laissé sur le banc malgré une solide prestation à sa sortie précédente, a coïncidé avec un réveil soudain des locaux. Piatti et Dzemaili ont marqué le passage à la dernière demi-heure de jeu en générant de bonnes chances de marquer, mais chaque fois Bono a fermé la porte.

Piatti a fini par avoir raison du gardien adverse dans les arrêts de jeu, mais Giovinco a immédiatement répliqué, avec un tir entre les jambes de Bush, pour clore le débat.