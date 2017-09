MONTRÉAL – Privé de plusieurs éléments importants et amputé d’un joueur à partir de la 50e minute, l’Impact de Montréal n’a pas affiché la finition désirée et a encaissé un deuxième revers consécutif.



Battue 3-1 par le Toronto FC à sa sortie précédente, la troupe de Mauro Biello a baissé pavillon 1-0 face au Fire de Chicago qui a donc augmenté à huit points son avance sur l’Impact au classement de l’Est. Du coup, l’Impact rate une superbe occasion de revenir dans le portrait des éliminatoires.

Sans dominer, le Bleu-blanc-noir tenait le coup dans la rencontre, mais tout a basculé lorsque le nouveau venu, Deian Boldor a écopé d’un carton rouge sévère.



Le défenseur roumain a dû quitter la partie à la suite d’une action avec les crampons légèrement levés aux dépens de Bastian Schweinsteiger. L’officiel Baldomero Toledo a d’abord sorti un carton jaune de sa poche, mais il a toutefois accepté de réviser la séquence et il a haussé le verdict à un rouge.



La foule du Stade Saputo a exprimé son mécontentement en huant l’Allemand à chacune de ses touches, mais le joueur étoile a répliqué en tournant le fer dans la plaie. C’est lui qui a inscrit le but victorieux à la 59e minute en profitant de la faille qui s’est installée chez la défense montréalaise dès la sortie Boldor.



Déçu de l’influence négative de son expulsion, Boldor était encore plus mécontent de la décision finale de l’arbitre.



« C’était un bon match avant le carton, on avait fait un bon travail. Je pense qu’il a détruit un très beau match à domicile, c’est tout », a exprimé le colosse.



« De dire que c’était directement un rouge, je ne suis pas sûr. Si tu ne l’es pas, la décision que tu as prise sur le terrain doit rester. C’était ça ma discussion (avec l’arbitre après la partie). Ce n’est pas parce que c’était Schweinsteiger qu’on doit donner ce carton rouge puisqu’en fin de compte, cette décision a changé le match », a déclaré Biello.



« Quand tu as un carton rouge, les choses changent. On s’est battu à la fin, mais ça n’a pas aidé de tomber à dix. On ne peut pas s’en servir comme excuse parce qu’on a été en mesure de créer des choses en poussant vers la fin. C’était un match important et on l’a perdu. C’est dommage parce qu’on avait établi quelque chose de prometteur en première demie », a résumé le capitaine Patrice Bernier.



Afin de renverser la vapeur, Biello a demandé à Ballou Tabla de faire son entrée à la 66e minute. Ballou, qui n’avait pas joué depuis le 29 juillet, a redonné un peu de vigueur aux siens en remplaçant Andrés Romero qui a savouré un premier départ depuis octobre 2015.



Ignacio Piatti a failli sauver la mise à la 80e minute, mais il s’est buté au poteau à la droite du gardien Matt Lampson. Nacho est revenu à la charge une autre fois dans les dernières secondes du duel, mais sa frappe n’a pas été convaincante.

Un carton rouge discutable et contesté par l'Impact dans la défaite

On a pu sentir que les absences de Blerim Dzemaili et Anthony Jackson-Hamel ont causé des torts dans le tiers offensif. De plus, l’attaquant Matteo Mancosu n’a pas été en mesure de menacer assez souvent pour un autre match.



« Il traverse une période difficile, il devra travailler fort et profiter de ses chances. Il ne reste que huit matchs et je vais envoyer les joueurs qui sont prêts à se démarquer », a convenu l’entraîneur.



Outre Dzemaili et Jackson-Hamel, Laurent Ciman, Samuel Piette, David Choinière et Shaun Francis avaient été convoqués par leur équipe nationale respective.



« Offensivement, on a vu le manque de Dzemaili entre les lignes pour déséquilibrer l’adversaire. Ils ont mis deux, même trois hommes sur le côté de Nacho. On savait qu’ils n’allaient pas jouer de la même manière aussi ouverte que la dernière fois », a observé Biello.



Hassoun Camara, qui a été employé comme latéral droit, est d’avis que sa troupe aurait dû mieux réagir même sans quatre piliers.



« Je pense que le carton fut un élément clé qui a changé la physionomie du match. C’est une équipe de possession, ils sont réputés pour ça donc ils ont pu contrôler le match. Mais on ne veut pas s’en servir comme excuse, je crois qu’on aurait pu faire beaucoup mieux dans ce match dans l’utilisation du ballon surtout. On s’est précipité trop souvent », a déploré le vétéran.



Après l’envoi aux douches de Boldor, Kyle Fisher a été inséré en défense centrale et c’est Louis Béland-Goyette qui a écopé.



À la 77e minute, Biello a choisi de se tourner vers Hernan Bernardello pour son dernier changement. Il avait pourtant des éléments plus offensifs à sa disposition en Michael Salazar et Dominic Oduro pour venir en relève à Marco Donadel.



La prochaine rencontre de l’Impact aura lieu samedi prochain sur le terrain du Revolution de la Nouvelle-Angleterre qui n’a pas dit son dernier mot.



À partir de maintenant, huit petites parties apparaissent encore au calendrier régulier du onze montréalais et seulement trois de celles-ci auront lieu à Montréal. Ce dernier droit comporte deux rendez-vous contre le Toronto FC et un contre le New York City FC qui occupent les deux premiers rangs de l’Est.



À la suite de ce revers contre Chicago, l’Impact devra probablement pourchasser davantage Columbus et Atlanta.