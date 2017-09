Un Québécois a déjà montré la voie jeudi soir en s’imposant en Nouvelle-Angleterre. Le onze montréalais saura-t-il imiter Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs en accrochant une victoire au Gilette Stadium samedi?

Présentement 7e dans la conférence de l’Est, des « résultats » sur la route ne sont plus suffisants pour l’Impact qui joue cinq de ses sept prochains matchs à l’étranger. Des joueurs jusqu’au propriétaire, tout le monde au club est conscient qu’une qualification pour les séries passera par des victoires en territoire ennemi.

Le président débarque

Joey Saputo était présent au Centre Nutrilait pour assister à un entraînement du bleu-blanc-noir en milieu de semaine. Les motifs de son passage sont moins clairs que le résultat de ce dernier.

Que ce soit pour une rencontre avec son personnel technique, des discussions contractuelles ou tout simplement pour montrer à son équipe que l’heure est grave, sa présence inhabituelle ajoute une pression et un sentiment d’urgence supplémentaires à l’approche du déplacement à Boston.

L’Impact joue gros au mois de septembre. En plus d’avoir six matchs à y disputer en espérant se hisser au classement, le club vient également de lancer la première phase du renouvellement de ses abonnements de saison. Une première invitation aux membres qui se termine à la fin du mois.

Avec des négociations de contrat en cours avec Piatti et Jackson-Hamel, une course aux séries qui peut aller d’un côté comme de l’autre et une période cruciale pour consolider sa base de supporters en vue de l’an prochain, compréhensible que le président garde un œil de près sur ce qui se passe.

Retour

L’absence de Laurent Ciman, Blérim Dzemaïli, Samuel Piette et Anthony Jackson-Hamel a laissée un vide important face au Fire. Alors que leurs coéquipiers ont commencé la semaine la mine un peu basse, les quatre internationaux sont revenus à Montréal avec un état d’esprit positif qui fera du bien au groupe.

La Belgique de Ciman a confirmé sa place en Russie l’an prochain (tous les matchs de la Coupe du Monde seront d’ailleurs présentés sur les ondes de RDS). Dzemaïli, lui, a raté un pénalty, mais a tout de même marqué avec la Suisse qui trône au sommet du Groupe B. Le retour du milieu de terrain apportera une qualité en possession qui a manqué samedi dernier.

Quant aux Canadiens, ils ont offert une bonne performance face à la Jamaïque qui les avait éliminés de la Gold Cup plus tôt cet été. Une victoire de 2-0 où Anthony Jackson-Hamel a marqué le premier but et préparé le second.

Le Bombardier de Limoilou, qui devrait avoir son 6e départ de la saison samedi, a reçu les éloges de Laurent Ciman lors du dernier épisode de Loin de s’en Foot : « Jackson ne fait que m’étonner et m’épater cette saison. […] Je pense qu’il mérite sa chance et de faire partie du onze partant.»

Avec les contreperformances des Matteo Mancosu et sa fracture à la main subie cette semaine, le poste d’attaquant no 1 est disponible. AJH peut-il se l’approprier?

Pas de surprises

La surface synthétique sera difficile à négocier, l’espace laissé à Lee Nguyen au milieu devra être limité et la présence physique de Kei Kamara en attaque neutralisée. Bref, rien de nouveau pour l’Impact qui connaît les défis qui l’attendent cette fin de semaine.

Avec 14 passes décisives (un sommet en MLS) Nguyen est le chef d’orchestre chez les Revs. Samuel Piette aura un rôle crucial à jouer pour s’assurer qu’il y ait toujours un homme prêt à le prendre au marquage.

Pour sa part, Kamara a peut-être porté les couleurs de l’Impact vendredi matin, mais il se fera un plaisir de mettre à mal la défense montréalaise si on lui en donne la chance. Le Sierra-léonais, qui a enregistré un tour du chapeau à sa dernière sortie, a un profil que la brigade défensive de l’Impact a souvent de la difficulté à contenir.

Avec son gabarit, Kamara aura le dessus sur les duels aériens. C’est en empêchant qu’on lui serve le ballon et en suivant bien l’action sur ses déviations que l’Impact pourra contrer sa présence.