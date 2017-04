Communiqué Impact

MONTRÉAL - À quelques jours de son match d'ouverture au Stade Saputo, ce samedi 15 avril à 13h contre Atlanta United FC, l'Impact de Montréal a dévoilé lundi tous les détails d'importantes améliorations au Stade Saputo.

Près de 3 M$ d'investissements privés, provenant du club et du nouveau concessionnaire alimentaire Spectrum Canada, ont été injectés dans le stade en vue de la saison 2017.

L'aménagement des concessions alimentaires, des boutiques et des espaces d'activation des partenaires du club a été entièrement revu tout autour des coursives du stade afin de permettre une meilleure circulation et un parcours des supporters plus naturel.

« Dès cette saison, nous allons commencer à réaliser un objectif important de notre plan de cinq ans : améliorer l'expérience client au stade. Nous allons présenter un stade plus fonctionnel, avec plus d'espace, plus de services, plus de choix et plus d'innovations que jamais, a déclaré le vice-président exécutif de l'Impact de Montréal, Richard Legendre. Avec tous les projets de nouveaux stades à travers la ligue, il est crucial de demeurer concurrentiel et attrayant. Il s'agit donc d'une première étape aujourd'hui. »

Les espaces dédiés aux différents points de services alimentaires passeront de 5 700 pieds carrés à plus de 14 500 pieds carrés, alors que le nombre de points de vente augmentera de 38 à 150. Les espaces des boutiques passeront pour leur part de 1 750 pieds carrés à plus de 3 000 pieds carrés. Ce sont donc plus de 10 000 pieds carrés d'espaces publics qui seront ajoutés.

En ce qui a trait à l'offre alimentaire, l'Impact proposera des choix encore plus montréalais, dont un nouveau sandwich à la viande fumée, un hot-dog géant et du boeuf certifié Québec. Des produits sans gluten seront désormais offerts dans quatre concessions, de même qu'un menu végétarien dans les loges et mezzanines. Labatt offrira maintenant une gamme de bières de microbrasserie et importées à un emplacement amélioré.

De plus, afin d'enrichir l'expérience client, toutes les méthodes de paiement habituelles seront dorénavant acceptées (PayPal, Google Pay, Apple Pay, débit, crédit - dont la carte BMO MasterCard- et comptant).

Pas moins de 44 écrans de 55 pouces, 57 écrans de menu et deux grands écrans de 7 pieds sur 12 pieds seront installés dans le stade pour que les supporters ne ratent rien du match.

On retrouvera aussi davantage d'animation pour que le Stade Saputo soit encore plus festif, principalement avant le match, tout en demeurant aussi accessible et agréable pour les familles.

Enfin, au chapitre de l'offre de billets, de nouveaux produits Prestige seront offerts. Il sera désormais possible d'acheter des sièges niveau terrain du côté sud, le Club de la tour Umberto Cesari sera agrandi, tandis que la loge du Club du président sera améliorée.