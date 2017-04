Après trois rencontres de suite sur les pelouses adverses, l'Impact de Montréal sera enfin de retour au Stade Saputo ce samedi après-midi. Le Bleu-blanc-noir recevra alors la visite du Atlanta United FC dès 13 h.

« L'important, pour notre équipe, est d'aller chercher les trois points, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello. Nous nous concentrons sur ce que nous devons faire contre cette bonne équipe. Nous voulons faire une bonne performance devant nos supporters et commencer notre saison au Stade Saputo du bon pied. »

L'Impact revient au Stade Saputo pour y affronter Atlanta United FC, équipe d'expansion en 2017, après un début de saison compliqué. Le Bleu-blanc-noir a disputé quatre matchs à l'extérieur contre une seule rencontre au Stade olympique, en mars.

« C'est le premier match au Stade Saputo, alors nous voulons bien faire, a souligné Nacho Piatti. Nous affrontons une bonne équipe menée par le grand entraîneur qu'est Tata Martino. C'était difficile de jouer quatre des cinq premiers matchs à l'extérieur, mais nous sommes prêts à corriger les erreurs que nous avons commises. »

Si l'Impact ne s'est jamais mesuré à Atlanta United FC, d'autres clubs de la capitale de la Géorgie ont déjà affronté les Montréalais. Alors qu'il évoluait en deuxième division nord-américaine, le Bleu-blanc-noir a présenté des fiches positives contre le Ruckus (huit victoires en neuf matchs de 1995 à 1998) et contre les Silverbacks (14 victoires en 20 matchs de 2002 à 2008 ainsi qu'en 2011).

Le gardien Evan Bush a d'ailleurs obtenu une victoire par jeu blanc à son dernier match contre Atlanta en 2011. Coéquipier de Bush dès 2011, Hassoun Camara a inscrit un but en trois matchs contre Atlanta. L'entraîneur-chef Mauro Biello a lui-même marqué quatre buts et obtenu deux mentions d'aide contre les clubs de cette ville au cours de sa carrière.

Ce samedi, l'Impact devra se passer des services du milieu de terrain Marco Donadel, sévèrement expulsé du match des Montréalais à Los Angeles vendredi dernier. Le club avait interjeté appel de la décision, sans succès.

Départ canon pour l'équipe d'expansion

À sa première saison en MLS, Atlanta United FC connaît des débuts tonitruants. Les hommes de Gerardo « Tata » Martino - ancien entraîneur-chef du FC Barcelone et des équipes nationales de l'Argentine et du Paraguay, notamment - sont troisièmes de l'Association Est, n'ont toujours pas perdu à l'extérieur et tournent au rythme de 2,6 buts par match.

« Cette équipe apporte quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait habituellement en MLS, a indiqué Hassoun Camara. Leur jeu est spectaculaire. Mais nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Les deux équipes voudront jouer, mais nous tenons à remporter notre première victoire au Stade Saputo. »

Atlanta s'est bien outillé sur le plan offensif avec les Joueurs désignés Josef Martínez (cinq buts), Héctor Villalba (trois buts et une mention d'aide) et Miguel Almirón (deux buts et trois aides). Sa défense menée par le capitaine Michael Parkhurst n'a pas non plus démérité, avec cinq buts encaissés - dont trois sur les pelouses adverses.

Martínez sera toutefois forfait ce samedi, lui qui se remet toujours d'une blessure au quadriceps. Le milieu de terrain Yamil Asad, expulsé contre Toronto, sera pour sa part suspendu.