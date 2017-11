Toutes les vidéos sur la nomination de Rémi Garde

Lors du licenciement de Mauro Biello le 23 octobre dernier, Joey Saputo s’était donné de deux à trois semaines pour trouver son successeur. Les délais ont été respectés et l’Impact de Montréal a dévoilé son nouvel entraîneur mercredi après-midi.

Influencé par les bons mots qu’a eus son ancien coéquipier Patrick Vieira pour la MLS et le passage de Didier Drogba dans la métropole, Rémi Garde a choisi le Bleu-blanc-noir malgré l’intérêt de plusieurs clubs en Europe et en MLS.

Candidat rêvé

Avec son expérience du haut niveau, sa maîtrise des deux langues et son expertise avec les jeunes, difficile d’attirer mieux que Rémi Garde à Montréal. Quant aux titres, il a soulevé le trophée de la Premier League en tant que joueur d’Arsenal et la Coupe de France comme entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

En plus de sa feuille de route, ses propos articulés et assumés ont laissé une bonne impression à sa première rencontre avec des membres de la presse qu’il rencontrera plus souvent qu’il ne l’anticipe.

Tantôt humble, tantôt ferme dans ses convictions, il représente tout ce dont l’Impact de Montréal a besoin à ce stade-ci de son histoire.

Prêt ou pas prêt

Lors du bilan de fin de saison, Blérim Dzmaïli a dit que les joueurs étrangers doivent contribuer à changer certaines habitudes pour faire avancer les choses. Garde se donnera la même mission en s’installant à Montréal.

Avec cet « entraîneur désigné », la direction souhaite passer au niveau supérieur. Est-elle prête à assumer les changements nécessaires pour en arriver à cette version améliorée du Onze Montréalais?

Je parle de ce jour où on lui proposera un joueur sud-américain qui ne semble pas au niveau et qu’il dira poliment « non merci ». De son affection pour les joueurs français, dont la dureté du mental a été remise en question par le club dans le passé. Ou encore de son désir d’agir librement, sans ingérence. Un élément qui semble avoir été un point d’achoppement majeur lors de son bref passage à Aston Villa.

Je crois profondément que Rémi Garde est l’entraîneur parfait pour l’Impact. Je me demande toutefois si l’Impact est le club parfait pour Rémi Garde? Le temps et l’ouverture de la direction à changer la culture de la maison nous le diront.

Plus grand atout

Garde ne s’en cache pas, il est un produit de Lyon. Un club dont le succès est directement proportionnel à son habileté à détecter et former le talent. Le talent des joueurs, des jeunes, des gens.

Sachant qu’il doit rapidement constituer son staff et rebâtir une nouvelle équipe, sa capacité à identifier les individus de qualité pourrait être son plus grand atout. D’abord pour former son personnel technique, mais surtout pour recruter de nouveaux joueurs.

Les erreurs ont été nombreuses dans ce département au cours des dernières saisons et l’ajout du réseau de Garde aux canaux déjà établis en Italie et en Argentine ne fera certainement pas de mal.

En ce qui concerne le recrutement à même la MLS, l’apport d’un Patrice Bernier pourrait-il être intéressant? Pour le moment, le nouveau retraité est attendu avec les équipes de jeunes de l’Académie en janvier. Les choses ont toutefois le temps de changer. À suivre...