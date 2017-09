MONTRÉAL – Privé de plusieurs éléments importants et amputé d’un joueur à partir de la 50e minute, l’Impact de Montréal n’a pas affiché la cohésion désirée et a encaissé un deuxième revers consécutif.



Battue 3-1 par le Toronto FC à sa sortie précédente, la troupe de Mauro Biello a baissé pavillon 1-0 face au Fire de Chicago qui a donc augmenté à huit points son avance sur l’Impact au classement de l’Est. Du coup, l’Impact rate une superbe occasion de revenir dans le portrait des éliminatoires.

Sans dominer, le Bleu-blanc-noir tenait le coup dans la rencontre, mais tout a basculé lorsque le nouveau venu Deian Boldor a écopé d’un carton rouge sévère.



Le défenseur roumain a dû quitter la partie à la suite d’une action aux dépens de Bastian Schweinsteiger qui avait d’abord été sanctionné d’un carton jaune. L’officiel Baldomero Toledo a toutefois accepté de réviser la séquence et il a haussé le verdict à un rouge.



La foule du Stade Saputo a exprimé son mécontentement en huant l’Allemand à chacune de ses touches, mais le joueur étoile a répliqué en tournant le fer dans la plaie. C’est lui qui a inscrit le but victorieux à la 59e minute en profitant de la faille qui s’est installée chez la défense montréalaise dès la sortie Boldor.



Afin de renverser la vapeur, Biello a demandé à Ballou Tabla de faire son entrée à la 66e minute. Ballou, qui n’avait pas joué depuis le 29 juillet, a redonné un peu de vigueur aux siens en remplaçant Andrés Romero qui a savouré un premier départ depuis octobre 2015.



Ignacio Piatti a failli sauver la mise à la 80e minute, mais il s’est buté au poteau à la droite du gardien Matt Lampson.



On a tout de même senti que les absences de Blerim Dzemaili et Anthony Jackson-Hamel ont causé des torts dans le tiers offensif. L’attaquant Matteo Mancosu n’a pas été en mesure de menacer assez souvent.



Après l’envoi aux douches de Boldor, Kyle Fisher a été inséré en défense centrale et c’est Louis Béland-Goyette qui a écopé.



La prochaine rencontre de l’Impact aura lieu samedi prochain sur le terrain du Revolution de la Nouvelle-Angleterre qui n’est pas dans le coup cette saison.



Plus de détails à venir.