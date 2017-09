MONTRÉAL – Le Fire de Chicago est de retour à Montréal avec l’intention de se racheter moins de trois semaines après un revers de 3-0 au Stade Saputo face à l’Impact.

La bande de Bastian Schweinsteiger ne revient donc pas dans la métropole québécoise parce qu’elle a apprécié sa dernière visite ou les attractions à découvrir.

Cependant, l’Impact n’entend pas permettre au Fire de reprendre les trois points échappés sur sa pelouse le 16 août dernier. Le Bleu-blanc-noir se prépare bien sûr pour des ajustements chez son adversaire, mais il veut reproduire le résultat de la dernière confrontation.

« On a disputé le premier round, mais on va s’attendre à quelques petits changements de leur part dans leur jeu », a prononcé le capitaine Patrice Bernier.

« Présentement, ils essaient de retrouver leur aplomb. Chaque fois que tu affrontes une équipe deux fois de manière rapprochée, elle va essayer de corriger quelques aspects pour réussir une meilleure performance. L’intensité sera plus élevée et on doit être à la hauteur », a mentionné le défenseur Daniel Lovitz, qui s’est bien établi comme latéral gauche en l’absence d’Ambroise Oyongo.

« C’est une équipe qui va jouer avec une certaine urgence et c’est normal. Ils viennent de perdre six de leurs sept dernières sorties. Ça peut devenir un défi dangereux pour nous. Il faut donc être prêt pour ça et on doit rebondir de notre performance contre Toronto », a statué Mauro Biello, qui a révisé le dernier match contre Chicago pour préparer les siens à toutes les éventualités.

L’entraîneur de l’Impact a raison, sa troupe doit s’assurer de profiter de cet affrontement, et ce, pour plusieurs raisons évidentes, dont celles-ci. D’abord, le Fire traverse une période creuse et l’Impact ne peut guère bousiller des occasions contre un opposant affaibli alors que des tests encore plus éprouvants pointent à l’horizon d’ici la fin du calendrier.

Ensuite, le club montréalais conclut une séquence de quatre parties à domicile et il sera en quête d’un troisième triomphe. Après cette partie, l’Impact devra se contenter de trois sorties sur huit devant ses partisans avant le déclenchement des éliminatoires.

« Si on gagne, cette portion aura été un succès. On s’approche de cette place en séries. Il faut continuer sur ce chemin en accumulant des points. On joue à domicile contre une équipe qui nous devance et il faut refermer cette espace (cinq points) avec eux », a jugé Biello.

« C’est la réalité du classement qui compte présentement. On veut aller chercher la victoire pour remonter s’approcher d’eux », a également ciblé Bernier en pensant à la lutte qui est lancée entre cinq équipes pour les quatre dernières places éliminatoires dans l’Est.

Contrer le milieu du Fire

Lors du dernier duel, le Fire avait été fidèle à son style de 2017 en contrôlant la possession du ballon. Cela dit, ça n’avait pas empêché l’Impact de déployer ses meilleures armes malgré une possession de 33,5%. La contre-attaque s’était par contre avérée fatale pour le Fire alors qu’Ignacio Piatti avait enfilé deux buts tandis que l’autre était provenu du pied de Matteo Mancosu sur penalty.

« On sait que c’est l’une de nos forces et ce match l’a bien prouvé. On a été en mesure de leur faire mal avec notre contre-attaque et j’ai l’impression qu’ils se méfieront un peu plus cette fois. On va s’adapter comme on peut à leurs tactiques », a exprimé Lovitz.

L’Impact ne dirait pas non à un meilleur équilibre quant à la possession. À cet effet, la bataille la plus décisive se jouera en milieu de terrain. Le Fire sera privé de Dax McCarty pour des obligations internationales, mais Schweinsteiger et Juninho seront présents.

« Avec Dax, Juninho et Schweinsteiger, ils ont complètement changé la dynamique de leur équipe. C’est une équipe qui joue beaucoup au ballon et ça provoque des batailles beaucoup plus difficiles que dans le passé au milieu. On l’a vu au dernier match, ils ont dominé la possession, mais on s’est bien défendus et on a obtenu le résultat », a analysé Bernier qui, comme plusieurs parents, a été surpris par le froid en accompagnant sa plus vieille à l’autobus, vendredi matin.

« On doit s'assurer d'une victoire samedi »

La menace de la formation de l’Illinois provient également de David Accam qui avait menacé le filet d’Evan Bush le mois dernier. Accam a d’ailleurs compté lors des deux matchs des siens après celui contre l’Impact.

« Il est l’un des joueurs les plus rapides de la MLS avec le ballon et sans le ballon. Il faut étudier son travail dans les autres matchs et essayer de repérer certains indices pour tenir le coup face à lui. Je vais faire mes devoirs et ils ont d’autres options en attaque. Ça fait partie de notre travail, il faut bien connaître nos adversaires. Il va courir, ça c’est certain et il faut être prêt », a témoigné Lovitz, qui ne pourra pas compter sur Laurent Ciman en défense centrale.

À propos de la défense, Biello n’a pas fermé la porte à une utilisation éventuelle de trois défenseurs. Il s’est déjà tourné quelques fois vers cette option cette saison pendant des matchs.

« C’est quelque chose qu’on discute beaucoup, on a travaillé là-dessus cette année et on a utilisé ce schéma à plusieurs reprises. C’est une avenue qui peut devenir utile pour nous d’ici la fin de la saison », a répondu Biello.