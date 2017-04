MONTRÉAL – Tout indique que Victor Cabrera ratera le match de samedi contre l’Union de Philadelphie.

Cabrera s’est blessé à la cheville droite en fin de semaine lors de la visite d’Atlanta United FC au Stade Saputo. Il est sorti du match à la 20e minute après avoir réalisé un tacle qui lui a valu un carton jaune aux dépens de Miguel Almiron.

Après le premier entraînement de la semaine au Centre Nutrilait, mardi, Mauro Biello a déclaré que le défenseur argentin devait subir un examen d’imagerie par réso nance magnétique afin d’en connaître davantage sur la gravité de sa blessure.

« Je pense que ça va être difficile pour cette semaine », a laissé présager l’entraîneur.

Cabrera n’a disputé qu’un match complet depuis le début de la saison, sa troisième en MLS. Incapable de faire le voyage à San Jose pour le lancement de la campagne, il a été inséré dans le onze partant la semaine suivante au Stade olympique, mais a quitté en 84e minute en raison de crampes. Après un départ sans anicroche à New York, il a été expulsé sur carton rouge à Chicago et donc suspendu pour la partie suivante à Los Angeles.

Samedi, Biello a réagi à sa sortie en glissant Hassoun Camara en défense centrale et en amenant Chris Duvall, qui avait débuté la rencontre sur le banc, au poste de latéral droit. Il y a fort à parier qu'il privilégiera le même agencement dès le début du match samedi à Philadelphie, où l’Impact (1-2-3) sera en quête d’une deuxième victoire consécutive.

L’Union (0-4-2) est la seule équipe de la MLS qui est toujours à la recherche d’une première victoire cette saison. La formation de la Pennsylvanie n’a marqué que cinq buts en six matchs.

« C’est difficile de les étiqueter comme étant la pire équipe de la MLS, croit toutefois Duvall. Ils se sont butés à quelques obstacles jusqu’ici, mais on les a vus durant le camp d’entraînement et on sait qu’ils forment un bon club. »

« Ils sont meilleurs que leur fiche ne l’indique, a aussi prévenu Biello. Ils ont fait les séries l’an passé. Ils traversent une période difficile, mais il faut aller là-bas avec le même sentiment d’urgence qu’on a démontré contre Atlanta. [...] On ne peut prendre aucune équipe à la légère. Ils n’ont pas gagné en trois matchs à domicile. Ils vont tout donner et on doit être prêt pour ça. C’est un défi extrêmement difficile. »

Les joueurs de l’Impact sont bien placés pour savoir que les règles de trois sont rarement un calcul fiable dans le sport professionnel. Il y a quelques jours à peine, ils avaient été incapables d’acheter une victoire à leurs cinq premières sorties et se préparait à accueillir une explosive équipe d’expansion qui n’avait pas encore perdu à l’étranger. Les probabilités ne penchaient pas de leur côté.

« On se retrouve dans la même situation que celle dans laquelle se trouvait Atlanta avant de nous rendre visite, a comparé Duvall. On aura devant nous une équipe qui travaille avec acharnement sans obtenir les résultats espérés. On sait qu’ils seront désespérés de débloquer à domicile, alors il faudra être prêt à se battre. Chaque équipe doit finir par en gagner une un jour ou l’autre, mais on ne veut pas qu’ils le fassent contre nous. »

À la recherche d’un jeu blanc

Maintenant que la première victoire est dans la poche, l’Impact peut se donner comme mission de décrocher un deuxième succès consécutif, chose qu’il a été capable d’accomplir à une seule reprise la saison dernière après avoir débuté l’année avec quatre triomphes en cinq matchs.

Mais Duvall place la barre encore plus haute. Satisfait du résultat positif du week-end, le défenseur croit que l’équipe a encore des croûtes à manger avant d’atteindre le niveau dont elle se croit digne.

« On n’a toujours pas obtenu notre premier jeu blanc, fait-il remarquer lorsqu’on le questionne sur les enjeux prioritaires à encercler. Je crois que c’est la première chose [sur laquelle on doit se concentrer]. Et c’est l’affaire des onze joueurs sur le terrain, parce qu’on sait qu’avec les éléments qu’on a en attaque, les buts viendront. »

L’an dernier, l’Impact avait signé son premier blanchissage à son deuxième match de la campagne, le 12 mars contre l’ancienne équipe de Duvall, les Red Bulls de New York. Il n’en avait toutefois totalisé que six en fin de saison, bien à court de l’objectif de douze que s’était fixé le gardien Evan Bush.

Avec neuf buts concédés en six matchs, l’Impact affiche présentement le troisième pire rendement défensif parmi les équipes de l’Association Est. Seuls D.C. United et – on vous laisse deviner – Philadelphie ont été moins hermétiques. ​