MONTRÉAL – L’Impact a profité de son retour à la maison pour décrocher sa première victoire de la saison samedi après-midi devant une foule de 17 144 spectateurs au Stade Saputo.

Entré dans le match à la 82e minute en remplacement de Dominic Oduro, Anthony Jackson-Hamel a marqué dans les arrêts de jeu pour offrir aux locaux un gain de 2-1 sur Atlanta United FC, qui était réduit à dix joueurs depuis la fin de la première demie.

Jackson-Hamel, qui avait à peine été utilisé dans les six premières semaines de la saison, a fait dévier d’un savant coup de talon un tir d’Hernan Bernardello pour enfiler le deuxième but de sa carrière en MLS.

« Ce que j’ai appris, c’est que dans cette ligue, les choses s’égalisent durant une saison, a commenté l’entraîneur Mauro Biello après la rencontre. Contre Seattle, on l’avait échappé mais aujourd’hui, on a été capable d’aller chercher le match. À la fin, il faut croire. C’est ça le message à chaque jour. Il faut croire qu’on peut compter à n’importe quel moment d’un match. »

« On ne voulait pas sortir d’ici sans prendre les trois points, surtout qu’ils sont tombés à dix. Il fallait aller chercher cette première victoire, a insisté Patrice Bernier. C’est arrivé dans les dernières secondes, tant mieux. Montréal aura vécu de grandes émotions avec le hockey et le soccer en fin de semaine. Ici, on est content. On peut penser à la prochaine semaine les épaules un peu plus légères. »

De retour au jeu après avoir raté deux matchs en raison d’une blessure à une jambe, Ignacio Piatti a inscrit le premier seul but des siens, convertissant un penalty dans le temps ajouté à la première demie.

« Je n’étais pas à 100%, mais je voulais jouer, ça c’est sûr, a affirmé Piatti. C’était très important pour nous de gagner ce match à la maison. Ce n’est pas important si on joue bien ou mal. L’important, c’est qu’on ait gagné. »

« Quand c’est la première victoire, quand ça ne vient pas, tu t’en fous de la façon dont ça arrive, a approuvé Bernier. C’est bon pour la confiance et la manière risque de suivre après, quand tu as la confiance. »

L’Impact, qui venait de récolter seulement deux points sur une possibilité de neuf lors d’une séquence de trois rencontres sur la route, montre maintenant une fiche d’une victoire, deux défaites et trois matchs nuls. Malgré ce pas dans la bonne direction, il est assuré de terminer le week-end à l’avant-dernier rang du classement de l’Association Est.

Contraint de se débrouiller en avantage numérique dans la deuxième moitié du match, Atlanta (2-2-2) a subi sa première défaite en quatre sorties sur la route cette saison.

« On jouait contre une bonne équipe, a voulu faire comprendre Biello. C’est une équipe qui est allée faire match nul à Seattle et Toronto. De notre côté, on avait Nacho qui revenait, on a dû gérer la blessure de Victor [Cabrera], mais l’effort était là. On a été dans nos convictions jusqu’à la fin et ici, au Stade Saputo, c’est quelque chose qu’on veut établir. Quand on joue ici, il faut aller chercher le nombre maximum de points et je suis content qu’on commence l’année sur le bon chemin. »

Nacho avait faim

Le terrain avait clairement manqué à Piatti, qui n’a pas tardé à se mettre en évidence.

Dès la cinquième minute, Nacho a joliment esquivé un tacle avant de combiner avec Ambroise Oyongo pour offrir à l’Impact sa première chance de marquer. Cinq minutes plus tard, le magicien argentin décidait de tout faire lui-même. Il s’est habilement débarrassé de deux adversaires et a armé une frappe de 25 mètres qui a forcé le gardien Alec Kann à plonger à sa gauche pour éviter l’ouverture du score.

Juste avant la demi-heure de jeu, Piatti s’est transformé en distributeur en visant coup sur coup Oduro et Matteo Mancosu dans la surface. Ses partenaires n’ont toutefois pas été en mesure de compléter.

Deuxième dans la MLS avec 21 arrêts avant la rencontre, Kann a une fois de plus dû se signaler, à la 34e, sur une bonne initiative de Calum Mallace.

À l’autre extrémité du terrain, Evan Bush cédait sur le premier tir envoyé en sa direction. À la 40e minute, Kenwyne Jones a trouvé l’espace derrière la défense et a fait fructifier une passe d’Hector Villalba pour ouvrir son compte MLS à son premier départ dans le circuit Garber.

Une victoire qui fait du bien à l'Impact

L’Impact a reçu deux bonnes nouvelles avant d’entrer au vestiaire. Non seulement allait-il pouvoir tirer un penalty – dont Piatti a profité pour marquer son deuxième but de la saison – mais il allait terminer la rencontre en avantage numérique, l’officiel Alan Kelly ayant jugé que l’intervention de Leandro Gonzalez Pirez sur Mancosu méritait un carton rouge.

« Maintenant, dans le foot, dès que tu arrives dans la surface, le défenseur doit faire attention parce qu’avec un accrochage, tu obstrues le travail de l’attaquant. On a eu le penalty, tant mieux. Des fois, les décisions des arbitres ne sont pas nécessairement à notre avantage, mais de la façon dont je l’ai vu, c’était un penalty », jugeait Bernier.

Mauro Biello a tenté de profiter de la vulnérabilité des visiteurs avec une substitution agressive en deuxième demie. À la 62e minute, il a fait entrer le jeune Ballou Jean-Yves Tabla au détriment de Mallace. L’Ivoirien a provoqué quelques étincelles en collaboration avec Piatti, mais la stratégie n’a pas mené aux deux points supplémentaires recherchés.

Biello a utilisé son dernier changement pour envoyer Jackson-Hamel dans la mêlée. C’est finalement cette stratégie qui se sera avéré la plus judicieuse.

L’Impact se déplacera la semaine prochaine à Philadelphie pour y affronter l’Union, qui est maintenant la seule équipe de la MLS sans victoire à sa fiche.

Cabrera blessé

Pour la première fois de la saison, l’Impact comptait sur la même ligne arrière qui avait terminé soudée la saison 2016. Mais à la 20e minute, Chris Duvall a retrouvé sa place sur le terrain pour remplacer Victor Cabrera. L’Argentin s’est blessé à une cheville sur une intervention qui lui avait valu un carton jaune aux dépens de Miguel Almiron.

Duvall a pris la place d’Hassoun Camara sur la droite tandis que ce dernier a terminé le match dans la charnière centrale.

Jackson-Hamel délivre l'Impact d'une déviation parfaite!

« Duvall a connu une semaine difficile, a confié Biello. Il a été malade pendant le match à Los Angeles et ne s’est pas beaucoup entraîné. Même aujourd’hui, j’avais des doutes de le faire jouer, de le faire entrer. Il se sentait mieux, mais il a perdu trois kilos et demi durant la semaine. »

L’Impact était amputé du milieu de terrain Marco Donadel, dont il avait tenté, sans succès, de faire annuler la suspension découlant du carton rouge qui lui avait été décerné la semaine précédente à Los Angeles. Mallace a obtenu son premier départ de la saison pour pallier l’absence de l’Italien.

Impliqué bien malgré lui dans une controverse découlant d’une publication discutable sur les médias sociaux en milieu de semaine, Wandrille Lefèvre n’était pas en uniforme même si la suspension que lui avait imposée la direction de l’Impact a été levée par la MLS. Kyle Fisher, de retour dans un rôle de réserviste après une rare titularisation la semaine précédente, a pris la place qui aurait pu être celle du défenseur français sur le banc.

Impact : Ignacio Piatti crée l'égalité avant la mi-temps

Jones profite d'une mauvaise relance de Bush