On a bel et bien affaire à une saison constituée d’arrêts et de départs. Stop ou encore? C’est à demander si Plastic Bertrand est aux commandes de la destinée du Bleu-blanc-noir. Après la contre-performance de samedi dernier contre le Minnesota, l’Impact de Montréal a rebondi de brillante façon pour terrasser chez lui le Toronto FC. Alors? Je m’arrête ou j’continue?

D’abord, des félicitations. Certes, l’Impact affrontait un Toronto B, sans Sebastian Giovinco et Jozy Altidore. Reste que cette équipe amoindrie avait vaincu Los Angeles, et se présentait comme un adversaire plus redoutable que le Minnesota. Opportuniste et bien organisé défensivement, le onze montréalais est même parvenu à se forger des avances de trois, puis de quatre buts, avant de laisser le TFC rétrécir l’écart en fin de rencontre.

En cette chaude soirée de fin d’été, l’entente entre Ignacio Piatti, Anthony Jackson-Hamel et Blerim Dzemaili était telle qu’elle nous rappelait les beaux jours du mois d’août. Pour sa part, bien que pas toujours étanche, le trio formé par Deian Boldor, Laurent Ciman et Victor Cabrera a montré qu’il avait quelque chose d’intéressant. Enfin, la paire de milieu Piette-Donadel a montré qu’elle savait bien cohabiter.

Après ce résultat plutôt déroutant pour l’amateur, cap sur Atlanta, où l’Impact nous montrera s’il sait où il s’en va. Du coup, la question demeure : stop ou encore?

Voici le bulletin des joueurs.

Toronto FC c. Impact de Montréal

20 septembre 2017

Evan Bush : 6/10 Passe à travers de longues périodes sans être occupé, puis se fait soudainement bombarder. Assure ses bases arrières sans toutefois arriver à repousser bien loin l’adversaire. Un match où il ne peut réellement se faire reprocher les buts accordés, mais où il n’a pas non plus d’arrêt significatif à signaler.

Hassoun Camara : 6,5/10 Pas toujours parfait contre Morrow, bien qu’il remporte la majorité de ses batailles. Se fait mal et doit quitter le match juste au moment où il commence à s’impliquer en attaque.

Victor Cabrera : 7/10 Ne commet presque pas d’erreurs et accumule un nombre impressionnant d’interceptions. Pas de Giovinco ni d’Altidore sur son chemin, mais du bon boulot de sa part néanmoins.

Laurent Ciman : 6,5/10 Son interception initie le troisième but des siens. Solide défensivement pendant les 75 premières minutes. Gagne plusieurs duels aériens, mais il connaît un passage à vide sur les buts de Ricketts.

Deian Boldor : 6/10 Malchanceux sur le but contre son camp. Mais pas toujours juste non plus dans son jugement. Doit se méfier de la vitesse de certains de ses opposants et être plus présent dans le jeu aérien.

Daniel Lovitz : 7/10 Percute sur le flanc gauche tout au long de la première demie. Accomplit un travail correct défensivement.

Samuel Piette : 6,5/10 Patrouille le devant de la défense et gagne sa part de ballons. Affiche son mécontentement sur ses passes ratées, peut-être même plus souvent qu’à la normale. Cela dit, sa présence demeure un gage de stabilité

Marco Donadel : 8/10 Canonnier. Marque d’une frappe exceptionnelle. Joue de façon optimale en demeurant dans son registre. Distribue bien et partage les responsabilités défensives avec Piette sans que les deux ne se marchent sur les pieds.

Blerim Dzemaili : 7,5/10 Actif et dominant. Donne le tournis à Bradley avec son positionnement. On aime sesmontées fréquentes balle au pied et ses replis effectués sans rechigner.

Ignacio Piatti : 8/10 Rebondit de la meilleure des façons. Marque le premier les yeux fermés sans même pouvoir l’expliquer. Prépare ensuite le second et s’occupe du troisième avec les crochets qu’on lui connaît. Un peu moins en vue en deuxième demie.

Anthony Jackson-Hamel : 8/10 Mordant. Sa vitesse, son pressing intensif et son sens de l’anticipation lui permettent de marquer deux fois plutôt qu’une. Démontre l’étendue de sa confiance en réalisant des contrôles impressionnants de l’extérieur du pied.

REMPLAÇANTS

Hernan Bernardello : 6,5/10 Motivé. Parfois peut-être trop, ce qui le pousse à commettre des fautes. Aide beaucoup dans la circulation du ballon, mais pas autant pour défendre contre les centres du TFC.

Chris Duvall : 6,5/10 Prend la relève de Camara, blessé. Donne un peu trop d’espace à Edwards, mais dégage aussi quelques ballons centrés du côté opposé.

Dominic Oduro : 6/10 Peu de choses à signaler.Se concentre sur les tâches défensives sur le flanc droit. Arrive à gagner un peu de temps sur certaines montées.

ENTRAÎNEUR

Mauro Biello : 8/10 Son plan de match n’est pas parfait, mais il permet aux siens de gagner de façon méritée. Le 3-5-2 contient plutôt bien une attaque torontoise moins redoutable qu’à l’accoutumée. De plus, son duo offensif bien appuyé par Dzemaili arrive à créer bien plus souvent que lors du dernier déplacement en Nouvelle-Angleterre. Pendant 75 minutes, son équipe sert une leçon d’efficacité au club le mieux classé en MLS. Petit bémol, les changements effectués en cours de match ne renforcent pas son bloc-équipe alors que l’adversaire prend des risques pour attaquer.

Piatti, sans faire exprès!

Une fusée longue portée de Donadel

Piatti et l'Impact en rajoutent!

Jackson-Hamel met sa touche sur le match

La destruction se poursuit!

Boldor marque contre son camp