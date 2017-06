Communiqué

COLUMBUS, Ohio - L'Impact de Montréal jouera un troisième match MLS consécutif sur la route, ce samedi à 19h30, contre le Columbus Crew SC au MAPFRE Stadium, à Columbus.

« C'est un match contre un rival de l'Association Est, une équipe qui nous a battus à la maison, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello. Nous voulons continuer sur cette bonne séquence et encore grandir dans nos performances. Il sera important pour nous d'être consciencieux avec le ballon lorsqu'on en prend possession et de marquer leurs joueurs clés pour les empêcher de profiter des espaces. Nous savons l'importance de ce match de saison régulière MLS, mais nous sommes aussi au courant du court temps de récupération pour la finale du Championnat canadien mardi. »

« C'est une bonne équipe, ils ont de très bons joueurs, a affirmé le défenseur Hassoun Camara. Ce sont de gros joueurs dans la ligue, notamment Higuaín, mais pas seulement lui. Il faudra se méfier, être très compacts et jouer un gros match là-bas parce qu'on a envie de se rattraper après le match nul à Orlando. »

Le Bleu-blanc-noir invaincu en cinq matchs



Les Montréalais traversent une période faste, n'ayant pas perdu à leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, et sont invaincus à leurs quatre dernières parties sur la route, ce qui égale le record du club, établi en 2016.

Avec une victoire samedi, l'effectif montréalais grimperait à un point des receveurs, présentement sixièmes, avec trois matchs de plus à disputer.

Evan Bush à une minute des 10 000 avec l'Impact



La prochaine minute passée sur le terrain par le gardien Evan Bush sera sa 10 000e avec le Bleu-blanc-noir (incluant la saison 2011 en NASL), devenant le deuxième gardien, après Greg Sutton, à passer cette marque dans l'histoire du club. Il est aussi à une victoire des 40 avec l'Impact.

L'attaque sur une lancée



Un nouveau trio offensif se démarque de plus en plus chez les Montréalais : Nacho Piatti, avec sept buts et deux aides à ses neuf derniers matchs MLS, Matteo Mancosu, ayant accumulé deux buts et une aide depuis son retour en action, il y a trois parties, et Blerim Dzemaili, avec deux buts et deux passes décisives en trois rencontres MLS, font les choux gras de la ligne d'attaque de l'Impact.

Le Crew SC en difficulté



Les locaux ont cumulé cinq défaites à leurs six derniers matchs; le Noir et Or a cependant remporté son seul match au MAPFRE Stadium lors de cette séquence, un gain de 3-0 contre le Seattle Sounders FC. Pour l'équipe de l'Ohio, les numéros 9, 10 et 11 sont au c??ur de toute bonne chose devant : Justin Meram, Federico Higuaín et Ola Kamara ont marqué 23 des 25 buts MLS de Columbus en 2017, un ratio de 92%.