Communiqué

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal a annoncé lundi avoir conclu une nouvelle entente d'une saison avec le gardien Eric Kronberg.

« Nous sommes très heureux d'en être venu à une nouvelle entente avec Eric pour la saison 2017, a mentionné le directeur technique Adam Braz. Eric s'est bien établi ici au cours des deux dernières saisons et a exprimé sa volonté de demeurer avec l'Impact. C'est un gardien d'expérience et un joueur fort apprécié de ses coéquipiers. Il poussera nos deux premiers gardiens, Evan et Maxime, à se dépasser tout au long de la prochaine saison. »

« Je suis très excité de revenir à Montréal. Ma famille adore la ville et je suis fier de faire partie de la grande famille de l'Impact, a déclaré Kronberg. J'ai déjà très hâte de travailler avec les joueurs et le personnel d'entraîneurs dans la prochaine année. »

À titre de gardien substitut de l'Impact au cours des deux dernières saisons, Kronberg a disputé cinq matchs de saison régulière en MLS et six matchs du Championnat canadien Amway.

Avant de se joindre à l'Impact en 2014, Kronberg avait disputé huit saisons en MLS avec le Sporting Kansas City après avoir été repêché lors du SuperDraft 2006, de l'Université de Californie.