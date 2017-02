Communiqué

L’Impact de Montréal a conclu sa première phase du camp d’entraînement avec une victoire par jeu blanc de 2-0 lors de son premier match préparatoire, vendredi matin, contre les Bulls de la University of South Florida. L’attaquant Nick DePuy a marqué les deux buts du match.

« Nous avons donné une chance à tout le monde de jouer, a expliqué l’entraîneur-chef Mauro Biello. Le plus important aujourd’hui était de continuer à retrouver la forme physique et le rythme. C’était notre première occasion d’être en vraie situation de jeu. Nous avons travaillé sur quelques éléments au niveau de notre offensive et de notre construction de jeu, surtout dans les zones un et deux. Je pense que nous avons bien fait ça aujourd’hui. Défensivement, nous avons travaillé un peu sur l’organisation pour presser un peu plus haut. J’ai vu certaines bonnes choses et je suis content du match que nous avons joué. C’est une bonne base pour continuer le travail. »

Le choix de première ronde de l’Impact lors du dernier SuperDraft de la MLS, Nick DePuy, a inscrit son premier but du match à la 58 e minute de jeu. Sur la séquence, l’ailier Dominic Oduro s’est retrouvé dans la surface de réparation avant de centrer pour DePuy, qui a battu le gardien du pied gauche.

Puis en toute fin de match, DePuy a doublé la mise en terminant un jeu commencé par Anthony Jackson-Hamel, alors à la gauche du terrain, qui a remis en profondeur pour Patrice Bernier. Le capitaine a ensuite trouvé DePuy devant le filet au premier poteau, qui a complété sur sa première touche de la droite.

« Je me suis très bien senti sur le terrain aujourd’hui, a mentionné DePuy. Nous avons profité de la deuxième demie alors qu’ils étaient un peu fatigués de l’autre côté. Nous avons pu les frustrer, gagner des ballons dans leur zone, ce qui a rendu ma tâche plus facile pour marquer des buts. J’ai été capable de finir de bonnes passes de Dominic et de Patrice. »

« Les dernières semaines ont été bonnes pour l’équipe, a ajouté le gardien Evan Bush. C’est plus intense que l’an dernier, ce qui est important. Nous ne voulons pas avoir le sentiment que nous avons eu une bonne séquence en séries et que notre travail est accompli. Nous devons avoir le bon état d’esprit au début de la saison. Nous avons faim, encore plus qu’à la fin de la saison dernière. »

Le milieu de terrain argentin Andrés Romero, nommé Joueur par excellence de l’Impact en 2014, a disputé les 40 premières minutes du match, ses premières minutes de jeu après avoir raté la fin de la saison 2015 et la saison 2016 en entier en raison d’une blessure au genou.

À compter de lundi, l’Impact s’entraînera au Stade olympique, à Montréal, pour une semaine, avant de s’envoler pour St. Petersburg, en Floride, pour 12 jours. L’équipe y disputera quatre matchs préparatoires, dont trois dans le cadre du Rowdies Suncoast Invitational.