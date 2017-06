MONTRÉAL – L’Impact a fait match nul 1-1 avec Toronto FC dans le premier match de la série finale du Championnat canadien, mercredi.

Le match a été disputé devant une foule annoncée de 14 329 spectateurs au Stade Saputo.

Matteo Mancosu a donné les devants au onze montréalais à la 19e minute. Jozy Altidore a offert la riposte des visiteurs à la 29e.

Le match retour aura lieu mardi prochain à Toronto. L’équipe qui remportera la série au total des buts mettra la main sur la Coupe des Voyageurs. Si l’Impact devait triompher, un match barrage sera disputé le 9 août au BMO Field pour déterminer l’équipe canadienne qui participera à la Ligue des champions de la CONCACAF en 2018.

« Ça sera comme un match de séries, entrevoit l’entraîneur Mauro Biello. C’est 1-1, on croit qu’on peut marquer et ils savent qu’on peut marquer. Ce soir, on n’a pas connu notre meilleure soirée offensivement, mais c’est une finale et on est encore dans le coup. »

Biello avait préparé son onze du dimanche pour les retrouvailles entre les deux équipes, qui ne s’étaient pas affrontées depuis l’élimination de l’Impact en finale de l’Est en novembre dernier. Au milieu du groupe de titulaires habituel, seul Wandrille Lefèvre faisait figure d’« intrus ». En raison de l’indisponibilité d’Anthony Jackson-Hamel, terrassé par un virus, Biello a dû donner au défenseur un premier départ cette saison afin de respecter le ratio de partants canadiens inscrit dans les règlements du tournoi. Lefèvre a joué à la droite de Laurent Ciman dans un schéma à cinq défenseurs que Biello a reconduit pour un troisième match consécutif.

Il a fallu attendre la 18e minute pour voir le premier tir cadré du match. Avec tout le temps au monde pour mater sa cible, Laurent Ciman a armé une longue frappe plein axe qui a forcé le gardien Clint Irwin à quitter le sol pour la faire dévier.

L’Impact a joué court sur le corner subséquent, un plan visant à alimenter Marco Donadel tout au haut de la surface. Libéré de toute pression, l’Italien a décoché un tir bas qu’Irwin n’a pu maîtriser. Devant lui se trouvait Mancosu, qui a patiemment attendu que le retour se pose sur sa tête pour le rediriger dans le fond du filet.

Mancosu s’est improvisé distributeur à la 26e. Descendu à l’extrême gauche du grand rectangle, l’attaquant a fait siffler un centre vers Chris Duvall au deuxième poteau, mais le défenseur n’a pu rejoindre le relais, plaqué au sol par Raheem Edwards. L’arbitre Silviu Petrescu n’y a pas vu matière à infraction.

Croyez-vous au karma? Deux minutes plus tard, Edwards a frappé l’extérieur du poteau à la droite de Crépeau avant d’être fauché par – devinez qui! – Duvall.

L’Impact a subi une double perte à la demi-heure de jeu : celle d’un défenseur et de l’avance au tableau indicateur. Quand Daniel Lovitz est resté au sol dans la surface après un contact avec Ciman, ni les visiteurs - par souci d’esprit sportif- ni l’officiel n’ont jugé bon de suspendre l’action. En plein contrôle, Toronto a ramené le ballon dans la boîte, aux pieds d’Altidore, qui a effacé Kyle Fisher avant de décocher un tir que Crépeau n’a bloqué que partiellement.

« Il ne m’a pas surpris parce que je savais qu’il allait frapper, a commenté Crépeau. De la manière dont son corps était positionné, je ne pouvais pas savoir où le tir s’en irait, tout simplement, donc il fallait que je réagisse. »

Sorti sur un grabat en direction du vestiaire, Lovitz a été remplacé par Hassoun Camara, le seul défenseur que l’Impact comptait sur le banc. Le Français est allé prendre le flanc droit et Duvall a été déplacé sur la gauche.

À la 54e minute, Piatti a été fauché par Irwin après avoir été envoyé seul devant le gardien par Dzemaili. Mais avec son troisième but du Championnat canadien au bout du pied, l’Argentin a subi une rare crampe au cerveau et a envoyé son pénalty dans la tribune des Ultras.

Le rendez-vous est donné dans une semaine à Toronto

« C’était une opportunité pour eux de prendre les devants et j’ai tendance à croire que ça aurait changé notre mentalité s’ils étaient parvenus à le faire, estimait l’entraîneur torontois Greg Vanney. Même si on a préconisé un style agressif dans la dernière portion du match, le momentum change toujours quand une équipe prend l’avance en fin de match. On verra quand tout sera fini si c’est un moment qui fera la différence dans la série. »

Flairant une opportunité, Vanney a envoyé ses gros canons dans la mêlée à la 62e minute, incorporant Sebastian Giovinco et Victor Vazquez à son onze. Mais l’Impact a bien répondu à cet ajout de talent brut du côté torontois, Giovinco étant limité à quatre tirs, dont trois hors-cible, pendant sa soirée écourtée.

C’est plutôt en prenant sa revanche sur Altidore que Crépeau a réalisé son plus gros arrêt du match à la 78e.

À l’autre bout, Irwin lui a donné réplique à la 87e, étirant un bras pour parer une autre solide frappe de Ciman sur coup franc.

