MONTRÉAL – Il ne reste que dix parties à la saison régulière de l’Impact, mais trois de celles-ci auront lieu contre l’intimidant Toronto FC qui détruit pratiquement tout sur son passage cette saison en MLS. Question de se donner une chance, l’Impact devra briller défensivement et démontrer une discipline exemplaire.

Bien sûr, les joueurs du Bleu-blanc-noir sont conscients de cette réalité, mais Mauro Biello et ses adjoints ont tout de même pris le temps d’insister sur ces aspects. Biello sourit quand on lui demande s’il a souvent prononcé le mot discipline durant la semaine de préparation.

« Oui, absolument. On sait que les cartons rouges ont été nombreux contre eux. À l’entraînement, on a même simulé des situations avec de mauvais appels pour reproduire ça. C’est une question de concentration, il faut être fort dans les détails. On doit être à notre mieux pour être capable de les battre, c’est l’équipe la plus forte », a convenu l’entraîneur.

« Mauro nous a dit de ne pas parler avec l’arbitre même s’il ne siffle pas », a confié Ignacio Piatti avec une phrase qui disait tout.

De plus, le TFC est réputé pour influencer l’arbitre en plaidant autour de lui à plusieurs joueurs.

« On ne doit pas penser à l’arbitre, on doit continuer notre travail », a réagi Piatti qui ne voulait pas se mêler à ce débat.

Nul doute, quelques décisions ont été controversées entre l’Impact et Toronto. On peut penser au carton rouge sévère à l’endroit de Patrice Bernier ou à une faute de Kyle Fisher contre Sebastian Giovinco qui aurait pu se traduire en un penalty.

Cette fois, la reprise vidéo sera en vigueur ce qui pourrait éviter quelques malentendus. Malgré tout, Biello ne veut pas trop se faire d’attentes.

« Ça peut aller des deux côtés, ça doit éliminer certaines choses qui ne sont pas claires dans l’arbitrage. Mais on doit se concentrer sur notre jeu avant tout puisque c’est un match important contre un grand rival », a commenté Biello.

La discipline consistera notamment à contrer le toujours menaçant Giovinco sans pécher. La prudence sera encore plus cruciale dans la surface de réparation et autour de celle-ci. Le joueur étoile du Toronto FC a lancé un autre avertissement à l’Impact, mercredi soir, quand il a compté un superbe but sur un coup franc contre l’Union de Philadelphie.

Le gardien Evan Bush représentera le dernier rempart à pouvoir stopper ces frappes de Giovinco. À ne pas en douter, il souhaiterait que ses coéquipiers soient prudents dans les endroits névralgiques.

« Oui, je leur dis », a admis Bush. « Mais il est un peu comme Nacho, tu penses que le maîtrises et il finit par se faufiler avec le ballon. Certains joueurs obtiennent des fautes près de la surface que d’autres n’auraient pas et il fait sans doute partie de ce groupe. Même si tu ne le touches pas parfois, les arbitres imposent des fautes. C’est difficile de s’entraîner pour ces situations, tu dois regarder des vidéos et faire de ton mieux sur le tir. »

Biello a donné ses directives à ce sujet.

« Il faut rester debout, il ne faut pas se jeter contre un joueur comme lui. Ça prend de la couverture et tu peux défendre plus agressivement quand tu as du support derrière toi. On ne peut pas le laisser isoler un contre un. Il faut éviter ces fautes, mais on sait que c’est un joueur très fort », a déclaré le pilote de l’Impact.

Un monstre qui possède maintenant quatre têtes

Auparavant, les adversaires du TFC devaient principalement se méfier de Giovinco, Jozy Altidore et Michael Bradley. Dorénavant, le monstre a ajouté une quatrième tête en Victor Vazquez. L’Espagnol domine la MLS avec une production de 13 mentions d’aide.

« Ils sont allés chercher le numéro 10 avec cette créativité qui a pu leur manquer l’an dernier pour cette passe finale. Il complète bien ce club et c’est un joueur qu’on va évidemment surveiller », a admis Biello.

« C’est un joueur très technique, il garde beaucoup le ballon et complète des passes décisives. Mais on est prêt pour ça, on a pratiqué toute la semaine pour savoir comment défendre et attaquer contre eux », a noté Piatti.

Le milieu de terrain défensif Samuel Piette devra joindre ses efforts à ceux des défenseurs pour limiter l’influence de Vazquez.

« Je sais qu’il va rôder autour de moi », a reconnu Piette qui investira également toutes ses bonnes intentions pour empêcher Altidore de malmener l’Impact de nouveau.

« C’est certain que je voudrais me mesurer contre l’un des meilleurs de la MLS. Il fait trois fois ma grandeur et ma grosseur donc ce sera difficile, mais je vais tout donner comme mes coéquipiers », a raconté Piette avec un soupçon d’exagération.

« Depuis son arrivée, c’est magnifique. Il nous aide beaucoup, il récupère le ballon et il le refile à nous. C’est très important, il fait un excellent travail », a souligné Piatti.

Si la présence de Piette semble s’imposer devant la ligne défensive, Biello devra trancher entre Victor Cabrera et Kyle Fisher pour compléter Laurent Ciman en défense centrale. Les deux options sont attirantes puisque Cabrera a brillé dernièrement tandis que Fisher est peut-être plus outillé physiquement pour se frotter à Altidore.

« On va voir, je dois être cohérent dans mes choix. On a eu de bonnes performances avec différents duos en défense centrale. On va choisir celui qu’on pense qui va le plus aider notre équipe. Victor et Laurent ont très bien fait en n’allouant pas de buts dans deux matchs et Fisher a réussi sa dernière sortie », a soupesé Biello.

Dans un monde idéal, l’Impact parviendrait à s’éloigner de tous ces périls en repoussant le jeu du TFC vers les ailes. Mais bon, ça demeure plus facile à dire qu'à faire contre l’équipe qui affiche un extraordinaire différentiel de +27 pour les buts.

« Ce sera une journée assez chargée, mais on est prêt pour ça », a conclu Piette qui en aura plein les bras à l’image de ses partenaires.