Ayant finalement accroché sa première victoire de la saison samedi dernier, l’Impact de Montréal se déplace à Philadelphie samedi. L’Union est présentement bon dernier au classement général de la MLS.

Un match nul, résultat généralement acceptable sur la route, serait une déception pour les Montréalais qui doivent confirmer que les trois points de la semaine précédente n’étaient pas qu’un coup de chance gracieuseté d’Anthony Jackson-Hamel.

Ballou dès le départ

En mettant la clé sous la porte du FC Montréal au mois de décembre, l’Impact de Montréal s’est placé « All In » avec ses produits locaux.

L’intégration mesurée et graduelle d’un jeune talent chez les professionnels est une approche tout à fait logique. Lorsqu’il y a une équipe réserve !

Sans cette dernière, chaque semaine qui passe sans jouer avec les pros est une semaine gaspillée dans le développement d’un joueur. Parlez-en à Louis Béland-Goyette. L’entraînement permet une certaine progression, mais à un certain moment la vraie compétition est nécessaire.

Je suis conscient que la gestion de Ballou Tabla doit être bien calculée. Surtout d’un point de vue physique. Je vois toutefois mal quelles raisons pourraient justifier son absence du onze de départ face à l’Union.

Pour lui enlever de la pression ? Depuis le match face à la Roma l’an dernier, il semble carburer à ce genre de défi. On a mieux que lui ? Son profil n’existe tout simplement pas au milieu de terrain et Dominic Oduro a été moins bon que lui dans le couloir. Trop tourné vers l’attaque ? On ne semblait pas avoir cette inquiétude avec Andrés Romero et Lucas Ontivero dans le passé.

Bref, il y aura toujours des tonnes de raisons pour laisser un jeune de 18 ans sur le banc, mais je peine à en trouver une valable à l’approche du match de samedi.

Défense centrale

Depuis le début de la campagne, la charnière centrale a été un cauchemar à gérer pour Mauro Biello. Blessures, expulsions et suspensions ont forcé l’entraîneur à utiliser six duos différents en autant de rencontres.

Sorti en cours de match face à Atlanta, Victor Cabrera sera maintenant sur la touche pour une période de six semaines en raison d’une blessure à la cheville. Hassoun Camara devrait donc démarrer aux côtés de Laurent Ciman. Une occasion à saisir pour Camara qui ne s’est jamais caché de préférer ce poste à celui de latéral.

La paire Ciman-Camara est-elle la plus fiable dont Biello dispose ? La blessure de l’Argentin pourrait nous permettre d’en avoir le cœur net. Si cette nouvelle expérience franco-belge est concluante, il faudra faire du ménage en défense centrale et trouver une doublure pour Duvall. Sinon, la question demeurera entière. L’Impact doit-il aller chercher un nouveau défenseur central ?

Chose certaine, la mise sous contrat de Chris Duvall aura été un très bon coup dans l’entre-saison. Sans l’Américain de 25 ans, Biello serait bien mal pris depuis le début de la saison.

Ambition

Confronté à l’idée d’un quatrième match nul, face à un adversaire jouant à dix pendant 45 minutes, Biello a effectué des changements résolument offensifs en seconde mi-temps samedi. Un pari payant au final.

Comme l’avait fait l’entrée de Tabla plus tôt dans le match, celle de Jackson-Hamel pour Oduro a insufflé une énergie nouvelle à l’attaque montréalaise. C’est avec cette même ambition de récolter trois points et des changements faits en conséquence que le bleu-blanc-noir doit se présenter face à l’Union.

On parle souvent d’aller chercher un « résultat » sur la route. Face à la dernière équipe de la ligue, la situation est différente. Dans le contexte actuel, un match nul serait décevant. L’Impact a signé son premier gain de la saison et doit faire de même cette fin de semaine pour éviter que le doute s’installe à nouveau.