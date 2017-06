MONTRÉAL – Mauro Biello se retrouve avec un problème particulier sur les bras à l’approche du premier match de la série finale du Championnat canadien que l’Impact disputera à Toronto FC mercredi soir.

Un règlement du tournoi oblige les équipes participantes à aligner un minimum de trois titulaires de nationalité canadienne par rencontre. Or, les joueurs qui respectent ce critère et qui sont aptes à mettre l’épaule à la roue sont une denrée rare présentement au sein du club montréalais.

Biello a révélé mardi que l’attaquant Anthony Jackson-Hamel combattait un violent virus qui l’avait empêché de prendre part à l’entraînement la veille. « J’ai eu un appel ce matin. On me dit qu’il se sent mieux, mais il ne sera pas à l’entraînement ce matin parce qu’il peut encore contaminer ses coéquipiers. Il va faire un peu de course cet après-midi et on verra comment il se sentira par la suite. »

Ballou Tabla, qui a raté les trois derniers matchs du calendrier de la MLS en raison d’une blessure à une cheville, s’est entraîné lundi avec un dossard vert le protégeant des contacts physiques. Biello a confirmé l’évidence en affirmant que le jeune surdoué de 18 ans n’était toujours pas à 100% de ses capacités. Son cas pour la visite de TFC semble lui aussi incertain.

Les options commencent donc à se faire rares pour le onze montréalais, qui s’est qualifié pour la finale du Championnat canadien grâce à une victoire de 5-4 au total des buts sur les Whitecaps de Vancouver le mois dernier. Le gardien Maxime Crépeau et le capitaine Patrice Bernier, qui reviennent tout juste d’un séjour en équipe nationale, apparaissent à l’heure actuelle comme les deux seules certitudes à la disposition de Biello pour respecter le ratio canadien.

L’entraîneur a écarté la possibilité d’utiliser les milieux de terrain David Choinière et Louis Béland-Goyette, eux aussi blessés. « L’autre Canadien disponible pour moi sera [Wandrille] Lefèvre », a-t-il simplifié. On comprend ainsi que Shamit Shome, un natif d’Edmonton que l’Impact a sélectionné en deuxième ronde du plus récent repêchage de la MLS, n’est pas considéré comme une option.

Dépassé par Kyle Fisher dans l’organigramme de l’équipe, Lefèvre a à peine mis les pieds sur le terrain cette saison. Le défenseur d’origine française, qui a obtenu sa citoyenneté canadienne l’année dernière, n’a fait que deux brèves apparitions en relève pour un total de 13 minutes.

« Ça change un peu les plans, a admis Biello. J’avais d’autres idées, mais avec Jackson qui n’est pas à 100%, je serai peut-être appelé à les changer. Par contre, ce sont des choses qui arrivent et c’est pour des situations comme celle-là qu’on a de la profondeur. »

Le match aller de la finale du Championnat canadien sera disputé mercredi soir au Stade Saputo. Le match retour aura lieu mardi prochain dans la Ville Reine.

Si l’Impact devait remporter ce duel, les deux équipes se reverraient le 9 août dans un match barrage rendu nécessaire par la restructuration du format de la compétition depuis la victoire de Toronto en 2016.​