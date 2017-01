L'Olympique Lyonnais a confirmé l'embauche de l'étoile canadienne de soccer féminin Kadeisha Buchanan.

Âgée de 21 ans et originaire de Brampton, en Ontario, Buchanan a assisté au match masculin de l'Olympique dimanche face à Montpellier et l'équipe a ensuite souhaité la bienvenue à l'arrière canadienne au sein de son équipe féminine via son compte Twitter.

« Bienvenue à la nouvelle recrue de l'OL féminin, Kadeisha Buchanan! », a déclaré l'équipe.

Nommée joueuse par excellence de la dernière saison de la NCAA vendredi, Buchanan a brillé à l'Université West Viriginia.

Elle devient la deuxième Canadienne en quelques jours à signer un contrat avec une équipe française. Sa bonne amie et coéquipière au sein de l'équipe nationale canadienne Ashley Lawrence a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain, mardi.

L'Olympique Lyonnais est l'équipe championne en titre de la Ligue des Champions féminine de l'UEFA.