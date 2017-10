AP

CALCUTTA, Inde – Le pays vainqueur de la prochaine Coupe du monde de soccer en 2018 empochera 38 millions $, puisés à même la bourse totale de 400 millions $ de la FIFA.

La FIFA a mentionné que chacun des 32 pays qui participeront au prestigieux tournoi recevra au minimum 8 millions $, soit le même total qu'en 2014, alors qu'elle avait distribué un total de 358 millions $.

En 2014, l'Allemagne, gagnante de la Coupe du monde, avait empoché 35 millions $, et l'équipe finaliste, l'Argentine, 25 millions $. L'an prochain, le pays finaliste verra sa bourse être augmentée de 3 millions $, pour s'établir à 28 millions $.

La FIFA a précisé que les équipes qui termineront en troisième et quatrième places verront leur prime être haussée de 2 millions $, à 24 et 22 millions $, respectivement. Les pays qui s'inclineront en quarts de finale recevront chacun 16 millions $, soit une hausse de 2 millions $ également, et les équipes qui plieront l'échine en huitièmes de finale verront leur bourse passer de 9 à 12 millions $.