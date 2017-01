AP RDS.ca

CARSON, Calif. - L'attaquant du Galaxy de Los Angeles, Mike Magee, a annoncé sa retraite après 14 saisons passées en Major League Soccer.

Le joueur par excellence de la MLS en 2013 a confirmé l'information, mercredi.

« J'ai été privilégié de pouvoir passer 14 années dans ce circuit, a mentionné Magee dans un communiqué publié sur le site du Galaxy. Ç'a été un honneur pour moi de représenter les Red Bulls de New York, le Fire de Chicago et le Galaxy et d'évoluer au sein d'une ligue qui est en constante évolution en Amérique du Nord. »

Magee a gagné deux coupes MLS pendant son séjour avec le Galaxy, devenant l'un des favoris de la foule pour son intensité et sa touche autour du filet adverse. Il a inscrit huit buts en seulement 17 matchs éliminatoires en carrière, dont deux buts victorieux qui ont permis au Galaxy de poursuivre sa route jusqu'à la conquête du titre en 2011.

Magee a aussi joué pour les Red Bulls de New York et le Fire de Chicago, inscrivant un total de 70 buts en MLS. Il a obtenu le titre de joueur par excellence de la MLS après avoir été échangé du Galaxy au Fire pendant la campagne.

Le vétéran de 32 ans est revenu à Los Angeles la saison dernière, et il a marqué six buts.

Après Robbie Keane, Steven Gerrard et l'entraîneur-chef Bruce Arena, Magee est une autre pièce importante à quitter le club californien.