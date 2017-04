Albert Rusnak a récolté un but et deux passes décisives en deuxième demie en pleine tempête de neige et le Real Salt Lake a mis fin à une séquence de 13 matchs sans victoire avec un gain de 3-0 sur les Whitecaps de Vancouver, samedi, donnant à son nouvel entraîneur Mike Petke une première victoire en MLS.

Salt Lake (1-3-2), qui n'avait inscrit que trois buts avant ce match, a contrôlé le jeu si bien que Nick Rimando n'a dû effectuer que deux arrêts pour enregistrer son deuxième blanchissage de la saison et le 130e de sa carrière.

Rusnak a touché la cible à la 54e minute en plus de se faire complice de ceux de Yura Movsisyan (74') et de Luke Mulholland (78').

Les chutes de neige ont débuté en première demie avant de s'intensifier pendant la mi-temps, forçant les officiels à utiliser un ballon orange en deuxième demie.