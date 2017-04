RDS.ca

À leur deuxième rencontre avec l'Allemand Bastian Schweinsteiger dans l'alignement, le Fire de Chicago l'a emporté samedi, s'imposant 1-0 devant le Crew de Columbus au Toyota Park.

Le Crew était considérablement hypothéqué par les blessures pour ce duel, alors qu'il leur manquait Federico Higuain, Harrison Afful et Kekutah Manneh.

Le Fire a dominé de larges portions de la première mi-temps et s'est donné les devants lorsque Nemanja Nikolic a complété une belle passe de Dax McCarty à la 22e minute.

Ce but a suffi au Fire, qui disputera le dernier match d'une série de trois à domicile samedi prochain, face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Le Revolution continue de dominer chez lui

La série victorieuse à domicile du Revolution de la Nouvelle-Angleterre est passée à six matchs lorsqu'il a pris la mesure du Dynamo de Houston au compte de 2-0.

Il s'agit présentement de la plus longue séquence du genre en MLS.

Kei Kamara a donné l'avance aux locaux à la 52e minute après avoir bénéficié d'une passe de Lee Nguyen.

Après que le gardien Tyler Deric ait stoppé son tir initial, Kamara a bondi pour obtenir le retour et faire bouger les cordages.

Vingt minutes plus tard, Juan Agudelo a doublé l'avance des Revs.

Le DC United frappe deux fois en 2e demie

Lloyd Sam et Luciano Acosta ont marqué en deuxième demie et le DC United a battu le New York City FC 2-1.

Après avoir été blanchi à ses trois premiers matchs, DC United (2-2-1) a marqué deux buts lors de chacune de ses deux dernières parties.

David Villa a marqué pour le NYCFC (2-2-1).